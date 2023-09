La sagra del tartufo a Castel di Leva

Il 7 ed 8 ottobre va in scena il terzo appuntamento dedicato a tutti gli amanti del fungo più pregiato: il tartufo. Si celebra quindi il Re di tutti i funghi con un evento gastronomico per gustarne le qualità e la prelibatezza, cucinandolo in diversi modi, accompagnato da carni pregiate e ottimi vini con paste fresche e ripiene e per i veri intenditori, anche fresco da portare via.

Ricco il menù che chef e cuochi proporranno:

- dai classici Tagliolini all’uovo alle Pappardelle tirate a mano per apprezzare ancora di più le qualità del prodotto fresco, dai Ravioli di ricotta di pecora su crema tartufata alla deliziosa combinazione tra Tartufo e Porcini servita con i Cellitti di acqua e farina. Non mancheranno di certo gli Gnocchi di patate di Avezzano con Tartufo fresco ed il classico Risotto mantecato al Tartufo.

- per chi ama abbinamenti azzardati proponiamo le versioni gourmet di Carbonara o Gricia al Tartufo

– mentre chi vuole unire la tradizione con la prelibatezza suggeriamo i Tonnarelli alla Cacio, Pepe e Tartufo o con Noci e Tartufo.

- per chi ama i sapori forti e decisi, tagliere di salumi e formaggi al Tartufo, Straccetti di vitello Carciofi e Tartufo o le Polpettine di vitello alla crema di Tartufo, Bruschette miste alla creme di Tartufo Bianco e Nero, Maialino porchettato al Tartufo Nero.