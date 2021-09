Sagra del pesce fritto e baccalà da Eataly

Prezzo non disponibile

Eataly Roma dedica 4 giorni a pesce fritto e baccalà: dal 9 al 12 settembre, puoi gustare cartocci, fritture, paranza, alici, calamari, gamberi e l'immancabile baccalà in pastella, con tanti protagonisti d'eccezione. Come resistere ad una succulenta frittura di pesce o al baccalà in pastella?

Pesce fritto e baccalà, ma anche musica dal vivo. Sabato 11 settembre un corso di cucina dal titolo A tutto baccalà. Dalle ore 18:30 nell'Aula Artusi, la chef Alessandra Mariani farà con i partecipanti un'immersione nel mondo del baccalà, preparando due diverse ricette: filetto di baccalà in pastella; cacio, pepe e baccalà. Non mancheranno cenni storici, curiosità e i segreti del mestiere. Il corso è al costo di 35 euro.

Appuntamento da Eataly all'aperto, sul piazzale davanti all'ingresso del negozio dalle 18.00 alle 01.00.

Ingresso gratuito. Assaggi al costo di un gettone, acquistabile anche il carnet di gettoni: Carnet singolo con 12 gettoni: 22 €; Carnet doppio con 25 gettoni: 45 €; 1 gettone: 2 €

Il programma di musica dal vivo:

Giovedì 9 settembre

Dalle 19.30 alle 22.00 | Francesca Trickbabe

Dalle 22.00 alle 24.30 | Alessandro Sciarra

Venerdì 10 settembre

Dalle 19.30 alle 22.00 | Brad Fongusto

Dalle 22.00 alle 24.30 | Beat Soup

Sabato 11 settembre

Dalle 19.30 alle 22.00 | Disco Donna

Dalle 22.00 alle 24.30 | Serena Di

Domenica 12 settembre

Dalle 19.30 alle 22.00 | Damien Rise

Dalle 22.00 alle 24.30 | PJ d'Arpino

