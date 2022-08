Signori e Signore ecco a voi sua Maestà il Fungo PORCINO!

Re indiscusso di tutte le sagre, bottino prelibato degli amici cercatori di funghi, il prestigioso fungo verrà celebrato nella seconda edizione della Sagra del Fungo Porcino di Roma con un ricco menù preparato dai nostri chef e ristoratori.

Due lunghi ed appassionanti weekend:

- dal 16 al 18 settembre 2022

- dal 23 al 25 settembre 2022

all’interno dell’AgriPark in via Castel di Leva 371, il parco attrezzato e curato della Tenuta Biologica di Agricoltura Nuova a contatto con la natura ed immerso nella fantastica cornice della campagna romana, per trascorrere momenti di svago e spensieratezza all’aria aperta e all’insegna del buon cibo.

La seconda edizione della tradizionale Sagra del Fungo Porcino sarà marcata dall’abbondante offerta gastronomica preparata dagli Chef, cuochi e ristoratori delle 5 trattorie del nostro parco attrezzato.

Un ricco menù che sarà in grado non solo di far apprezzare la bontà del PORCINO ma anche la qualità delle materie prime usate, tra prodotti a km 0 e biologici, nonchè la professionalità e maestria dei nostri chef.

Inoltre saranno presenti aziende agricole regionali selezionate per la vendita di prodotti della campagna laziale e Funghi PORCINI freschi.

Non solo cibo ma anche tanto divertimento all’aria aperta con l’equipe di animazione di Bebop, che intratterrà i più piccoli visitatori con giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, trucca bimbi, spettacoli ed altro. A disposizione degli ospiti, grandi questa volta, anche tavoli da ping pong e biliardini.

Inoltre si potrà visitare il punto vendita Biologico con prodotti coltivati e/o trasformati dalla Cooperativa Sociale Integrata Biologica Agricoltura Nuova.

Si potrà anche visitare il più grande ed attrezzato parco Bike di Roma presso il My Fly Zone – Bike Park mentre per gli amici a quattro zampe un’intera area a disposizione.



I PIATTI FORTI DELLA SAGRA DEL FUNGO PORCINO

• Fettuccine pachino e PORCINI

• Tagliolini Tartufo e PORCINI

• Ravioli ripieni di PORCINI e Mozzarella filante

• Tonnarelli Cacio e Pepe su crema di Funghi PORCINI

• Strangozzi alla Gricia e PORCINI

• Risotto ai Funghi PORCINI

• Tagliata di Manzo con PORCINI trifolati

• Crema di PORCINI e Patate con Crostini di pane al rosmarino

• Lucanica con trifolato di PORCINI

• Teste di PORCINI Arrosto

• Arrosticini e PORCINI



L’offerta gastronomica non finisce qui: per chi preferisce un menù diverso ma sempre di ottima qualità i nostri ristoratori propongono: Paste semplici al pomodoro, bianche o al pesto per i bambini, Taglieri di Formaggi biologici, Salumi dei Castelli Romani, Pizza bianca con Porchetta D’Ariccia IGP e Salsicce, Chips di patate, Cotoletta panata.

Davvero molto ricco ed interessante anche il reparto dolci dal Tiramisù ai Cannoli siciliani passando per i Pasticciotti Leccesi, Bombe e Ciambelle come se piovesse, Waffel al Pistacchio o Nutella, Donuts ai vari gusti e cioccolatini artigianali accompagnati da rum e liquori vari.



I NOSTRI RISTORATORI

Quindi, 5 Ristoratori 5 diverse cucine, che per l’occasione offriranno un menù a base di Fungo Porcino:

Il Ristorante Biologico con piatti esclusivamente a base di prodotti biologici della Cooperativa Agricola Biologica Agricoltura Nuova, i frutti della terra direttamente a tavola con piatti gustosi e genuini;

Il Bistrot Contadino nato per valorizzare i piatti tipici della cucina romana preparati da una esperta brigata guidata dagli estrosi Chef di APCI Lazio utilizzando prodotti regionali di qualità targati IGP e DOC;

Amor di Pasta il famoso pastificio artigianale della Garbatella che propone i piatti di pasta ripiena nati e sperimentati nella loro storica bottega del gusto… un mestiere tramandato da generazione in generazione che sposa la produzione artigianale e l’uso di materie prime di ottima qualità;

Hostaria del Parco by Madagascar a cura degli chef Natalino De Santis e Daniela Marciante che proporranno risotti e lasagne sempre con prodotti di stagione freschi e locali ed una vasta scelta di dolci ideati nel loro prestigioso laboratorio di pasticceria a Fregene.

Orlandi Il Ristorante il paradiso per gli amanti del tartufo. Avvalendosi degli chef Alessandra Mariani e Francesco Cingolani presenteranno un menù completamente a base di tartufo, cavato nella tartufaia di famiglia con l’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo.



DOVE: Agri-Park Castel di Leva 371 presso Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova – Via Castel di Leva 371

QUANDO: Primo Weekend - Venerdì 16 settembre dalle ore 19 alle ore 24, Sabato 17 settembre dalle ore 12 alle ore 24, Domenica 18 settembre dalle ore 11 alle ore 17

Secondo Weekend - Venerdì 23 settembre dalle ore 19 alle ore 24, Sabato 24 settembre dalle ore 12 alle ore 24, Domenica 25 settembre dalle ore 11 alle ore 17

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook #sagradelfungoporcinodiroma.

Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni in materia di sicurezza dal contagio dal Covid-SARS 19 vigenti al momento dell’inizio della manifestazione.

DETTAGLI: A disposizione dei clienti e visitatori ampio parcheggio con oltre 400 posti auto, area ristoro con oltre 1.000 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dal nostro staff.

Nel villaggio appositamente realizzato per la nostra Sagra verranno posizionati tavoli e sedie, servizi comuni tutti nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza da contagio da covid-19.

Segui tutte le novità dell’evento ed il menù dei nostri ristoratori cliccando “Mi Piace” alle nostre pagine facebook:

- Roma Food Village

- Agri-Park Castel di Leva 371

- Agricoltura Nuova Castel di Leva

- Chef di Strada

- La Compagnia della Terra Alta

- Agricoltura Nuova Valle di Perna



COME RAGGIUNGERCI

Da Porta San Giovanni prendere il Bus 218

Dalla Via Ardeatina prendere il Bus 074

Dal GRA uscita Laurentina o Ardeatina direzione Santuario del Divino Amore



Per info e contatti:

FB: Roma Food Village – Agri-Park Castel di Leva 371



Whatsapp 3393370689 (solo messaggi)