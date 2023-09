Sabato 23 e domenica 25 settembre ci sarà un weekend interamente dedicato a sua Maestà il Fungo Porcino. Re indiscusso di tutte le sagre, bottino prelibato per gli amici cercatori di funghi, il prestigioso fungo verrà celebrato nella terza edizione della Sagra del Fungo Porcino di Roma con un ricco menù curato da rinomati chef ed esperti ristoratori.

Un fine settimana ricco di gustose emozioni per gli appassionanti micologi e amanti degli eventi gastronomici.

L’AgriPark in Via Castel di Leva 371, il parco attrezzato e curato della Tenuta Biologica di Agricoltura Nuova immerso nella fantastica cornice della campagna romana, tra la Via Ardeatina e la Via Laurentina a pochi passi dal Divino Amore, sarà il palcoscenico naturale che ospiterà la terza edizione della tradizionale Sagra del Fungo Porcino, quest’anno ancor di più, segnata dall’abbondante offerta gastronomica curata dagli Chef delle 5 trattorie presenti nel parco.

Un ricco menù che sarà in grado non solo di far apprezzare la bontà del Porcino ma anche di esaltare la qualità delle materie prime usate, tra prodotti a km 0 e biologici e prodotti tipici dei Castelli Romani.

Inoltre saranno presenti aziende agricole regionali selezionate per la vendita di prodotti della campagna laziale e Funghi Porcini freschi.

I piatti forti della sagra del fungo porcino

Fettuccine con pomodori pachino, ragù di salsiccia e PORCINI

Tagliolini al Tartufo fresco e PORCINI

Tonnarelli Cacio e Pepe su crema di Funghi PORCINI

Strozzapreti alla Gricia e PORCINI

Tonnarelli speck, noci e PORCINI

Grigliata alla brace con PORCINI trifolati

Crostone di pane al rosmarino con provola e di PORCINI

Teste di PORCINI Arrosto

Arrosticini e PORCINI

L’offerta gastronomica non finisce qui: per chi preferisce un menù diverso ma sempre di ottima qualità i nostri ristoratori propongono diverse alternative dedicate ai bambini o a palati più esigenti.

Non solo cibo ma anche tanto divertimento e svago all’aria aperta con il team di animazione di Associazione Piccoli Orti, che intratterrà i piccoli visitatori con giochi di gruppo, laboratori tematici, attività sportive, tavoli da ping pong e biliardini.

Inoltre si potrà visitare il punto vendita Biologico con i prodotti della Cooperativa Sociale Integrata Biologica Agricoltura Nuova, girare tra le piste del più grande ed attrezzato parco Bike di Roma presso il My Fly Zone – Bike Park, mentre per gli amanti dei cani un’intera area a disposizione con L’asilo per Cani e l’Agility Dog.

Le trattorie:

Quindi, 5 Ristoratori 5 diverse cucine, che per l’occasione offriranno un menù a base di Fungo Porcino:

Il Ristorante Biologico con piatti esclusivamente a base di prodotti biologici della Cooperativa Agricola Biologica Agricoltura Nuova, i frutti della terra direttamente a tavola con piatti gustosi e genuini;

Il Bistrot Contadino, nato per valorizzare i piatti tipici della cucina romana utilizzando ottime materie prime a km 0, prodotti regionali di qualità targati IGP e DOC delle proprie aziende agricole selezionate, formato dall’esperta brigata di cucina capitanata dall’Executive Chef Cristina Todaro associata FIC e docente dell’Accademia Professionale PiùItalia

Orlandi Il Ristorante il paradiso per gli amanti del tartufo. Avvalendosi degli chef Alessandra Mariani e Francesco Cingolani presenteranno un menù completamente a base di tartufo, cavato nella tartufaia di famiglia con l’aiuto dei suoi 42 cani Lagotto Romagnolo.

Stile Osteria, ristorante del quartiere Ottavo Colle (Eur) gestito dall’innovativo Executive Chef Andrea Caloprisco, (alla Pergola di Roma con Heinz Beck nel 2004) capace di abbinare a piatti tradizionali un tocco di novità ed originalità senza mai tradire i grandi classici della cucina romana ed abruzzese.

La Fraschetta dei Castelli una realtà che nasce dalla selezione dei migliori prodotti di qualità Romani e Castellani, dalla Porchetta d’Ariccia al Vino di Frascati, Salumi e Formaggi locali e pane dei migliori panifici di Genzano e Lariano.