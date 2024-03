Sagra del Frittello di Roccantica

Domenica 24 marzo a Roccantica si svolgerà la 50esima Sagra del Frittello. La manifestazione è un appuntamento imperdibile che si svolge ogni anno in occasione della festa di San Giuseppe, tradizionalmente detto "il frittellaro".

La sagra dei Frittelli

I Frittelli altro non sono che i cavolfiori fritti in pastella. Si inizia la preparazione togliendo le foglie dei cavolfiori, poi si spezzettano, si lavano e si immergono nella pastella per poi essere fritti in enormi padelle riempite con olio extra vergine di oliva. I Frittelli vengono tradizionalente fritti in piazza S. Valentino e poi serviti caldi, accompagnati da un bicchiere di vino.

In occasione della Sagra del Frittello vengono allestite nel paese molte ”Botteghe dell’ Arte” quali ferro battuto, cestaio, sculture su legno sartoria medievale ecc, ma una menzione particolare meritano le botteghe del vetro che espongono oggetti realizzati con tutte le varie tecniche di lavorazione oggi conosciute.

Sagra del Frittello: Programma

Di seguito la locandina della sagra con il programma nel dettaglio: