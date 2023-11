La Sagra del Fagiolone torna a Vallepietra, in provincia di Roma, domenica 12 novembre.

Il fagiolone altro non è che il fagiolo tipico della valle, anche detto "ciavattone". Un prodotto locale tipico DOP e IGP di colore bianco e dalla polpa carnosa.

La sagra sarà l'occasione per assaggiare il fagiolone cucinato nella maniera dei vecchi contadini, in bianco, ma anche in minestre, sughi e carne locale. Ad accompagnare ogni piatto non mancherà del buon vino.

Di seguito il menu completo della Sagra del Fagiolone di Vallepietra: