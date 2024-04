Dai non fare il carciofo! Il simpatico slogan che richiama la Sagra del Carciofo di Roma torna di nuovo in voga per la sua quarta edizione che quest’anno si terrà all’interno della Città dell’Altra Economia di Testaccio.

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 prenderà il via la simpatica e stuzzicante sagra per celebrare l’ortaggio simbolo della stagione primaverile. All’ombra del Monte dei Cocci, racchiusi nell’antico Campo Boario dell’Ex Mattatoio di Testaccio, delimitato dagli argini del Lungo Tevere verrà realizzato il villaggio che accoglierà Chef e Ristoratori per realizzare un menù interamente a base di carciofi.

Dall’antipasto al digestivo solo carciofi romaneschi, carciofi di Sezze, di Ladispoli e biologici della campagna romana; per valorizzare i prodotti della nostra Terra e della nostra Regione, le aziende che li coltivano e li trasformano e soprattutto per il piacere di cucinare i piatti tipici della tradizione:

Carbonara di carciofi, Cacio e Pepe al profumo di carciofi Tonnarelli alla Gricia e carciofi, Tagliolini al Tartufo fresco su crema di carciofi, Lasagna di carciofi, Coratella di Agnello con carciofi, carciofi alla Giudia, carciofi fritti dorati, carciofi alla romana.

A far da contorno aziende agricole selezionate della Campagna Romana e dell’Agro Pontino a realizzare un mercato contadino a Km 0 con la vendita diretta dei prodotti della terra, tra cui, ovviamente, Carciofi freschi da acquistare e gustare a casa.

I menù della Sagra sono curati da: Chef Cristina Todaro del Bistrot Contadino, Chef Bruno Brunoli del Ristorante Casa Brunoli di Grottaferrata, gli Chef Gianni Orlandi, Francesco Cingolani e Alessandra Mariani di Orlandi il Ristorante, Chef Giuliano Salini di Paneria di Lariano.

Sarà presente anche lo stand gastronomico del Laboratorio Artigianale Arduini di Sezze che oltre a cucinare piatti a base di Carciofi coltivati nei campi di aziende agricole sezzesi, proporrà una serie di dolci tipici locali dalla bontà inaudita.

Insomma: Cibo si, Carciofi tanti ma non solo!!!

La sagra è concepita come un momento di convivialità e spensieratezza all’insegna del buon cibo e sarà un’opportunità per trascorrere una giornata indimenticabile per tutta la famiglia e per i visitatori di qualsiasi età. Per i più piccoli visitatori tanto divertimento all’aria aperta con l’equipe di animazione della Bebop Animazione, che organizzerà giochi di gruppo, baby dance, laboratori tematici, trucca bimbi, spettacoli ed intrattenimento di ogni genere.

DOVE: Testaccio - Città dell'Altra Economia - Largo Dino Frisullo

QUANDO: Sabato 20 aprile 2024 dalle ore 12 alle ore 23 e Domenica 21 aprile 2024 dalle ore 11 alle ore 17

COME: Ingresso GRATUITO scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook. Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

DETTAGLI: A disposizione dei clienti e visitatori parcheggio per disabili all’interno della location, parcheggio libero ed a pagamento nei pressi dell’area dell’ex mattatoio e sul Lungo Tevere.

Nel villaggio appositamente realizzato per la Sagra verranno posizionati tavoli e sedie e servizi comuni.