Sagra del carciofo di Roma

Da sabato 7 a domenica 8 maggio una simpatica e stuzzicante sagra per celebrare l’ortaggio più famoso e ricercato della stagione primaverile.

Verrà organizzata la più grande scampagnata primaverile con un menù interamente a base di carciofi.

Dall’antipasto al digestivo solo carciofi romaneschi, carciofi di Sezze, carciofi di Ladispoli e carciofi biologici della campagna romana, perchè noi amiamo valorizzare i prodotti della nostra Terra e le aziende che li coltivano e poi li trasformano. Ma soprattutto ci piace cucinare e servire i piatti tipici della nostra tradizione culinaria.

Lasagne ai caeciofi, Ravioli con ripieno di seppia e carciofi, Carbonara di carciofi, Cacio e Pepe al profumo di carciofi, Risotto ai carciofi, Coratella di agnello con carciofi, carciofi alla Giudia, carciofi fritti dorati, carciofi alla romana. E, ovviamente Carciofi freschi da acquistare e gustare a casa.

Cibo si, Carciofi tanti ma non solo: AgriPark è una vasta area verde attrezzata con tavoli e sedie, che mette a disposizione parcheggio, servizi igienici, animazione per bambini, My Fly Zone Bike-Park (il parco bici più grande di Roma), animali da cortile, 5 trattorie per passare momenti divertenti e rilassanti in compagnia, sfidarsi a biliardino o a ping pong e far giocare i propri bimbi in tutta tranquillità.



Ingresso libero si paga solo quello che si mangia.

Per info e contatti:

FB: Roma Food Village – Compagnia della Terra Alta

Email: info@terraalta.it