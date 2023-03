Sagra del carciofo di Roma

Sabato 22 e Domenica 23 aprile arriva la terza edizione di una simpatica e stuzzicante Sagra per celebrare l’ortaggio simbolo della stagione primaverile.

All’interno dell’AgriPark, una vasta area verde attrezzata con tavoli e sedie in Via Castel di Leva 371, verrà organizzata la più grande scampagnata di Roma con un menù interamente a base di Carciofi.

Dall’antipasto al digestivo solo carciofi romaneschi, carciofi di Sezze, carciofi di Ladispoli e carciofi biologici della campagna romana; per valorizzare i prodotti della nostra Terra e della nostra Regione, le aziende che li coltivano e li trasformano e soprattutto per il piacere di cucinare i piatti tipici della tradizione:

Carbonara di carciofi, Cacio e Pepe al profumo di carciofi, Ravioli di ricotta alla gricia e carciofi, Tagliolini al tartufo e crema di carciofi, Coratella di agnello con carciofi, carciofi alla Giudia, carciofi fritti dorati, carciofi alla romana.

Ovviamente Carciofi freschi da acquistare e gustare a casa dalle nostre aziende agricole selezionate.

I menù della Sagra sono curati da:

Chef Cristina Todaro del Bistrot Contadino, Chef e Maitre Natalino De Santis e Chef Daniela Marciante di Osteria del Parco, gli Chef Gianni Orlandi, Francesco Cingolani e Alessandra Mariani di Orlandi il Ristorante.

Parteciperanno le brigate di cucina del Ristorante Biologico Agricoltura Nuova, Bistrot Contadino e Roma Food Village, Amor di Pasta Bottega del Gusto di Garbatella.

Cibo si, Carciofi tanti ma non solo!!!

Sarà un weekend all’insegna del divertimento all’aria aperta con l’equipe di animazione dell’Associazione APS Piccoli Orti, che organizzerà giochi di gruppo, attività sportive, laboratori tematici ed intrattenimento di ogni genere. Si vivrà la giornata in tutta serenità e tranquillità in un luogo dove i bambini possono giocare e “scorrazzare” liberamente a contatto con la natura, conoscere gli animali della fattoria, girare per gli orti sociali o nel vivaio di Nonno Piero.

Inoltre si potrà visitare il punto vendita Biologico di NaturaSI con i prodotti della Cooperativa Sociale Integrata Biologica Agricoltura Nuova.

Si potrà anche visitare il più grande ed attrezzato parco Bike di Roma presso il My Fly Zone – Bike Park mentre, per gli amanti dei cani, un’intera area a disposizione con L’asilo per Cani e l’Agility Dog.