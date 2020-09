Canepina non poteva far trascorrere un anno senza la sagra della pasta che da tradizione fa parte della sua storia. Nel caratteristico comune in provincia di Viterbo, sta infatti per tornare la tipica Sagra dei maccaroni canepinesi.

Non sarà una sagra come quelle degli anni passati, ma con tutte le misure adeguate per garantire sicurezza ai partecipanti: "Grazie alle attività di ristorazione che hanno accettato questa sfida - raccontano gli organizzatori - realizzeremo una sagra secondo le norme anti-covid".

La sagra si terrà il 12 settembre a cena e il 13 settembre a pranzo e a cena a Canepina. Si consiglia la prenotazione al 3920183259.

Foto di una scorsa edizione della Sagra dei Maccaroni, dalla pagina Facebook di Proloco Canepina