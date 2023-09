Prezzo non disponibile

Sabato 9 e domenica 10 settembre torna la Sagra dei Longarini e del Ciammellocco a Cretone.

Nella località alle porte di Roma (frazione di Palombara Sabina), protagonista sarà il tradizionale primo piatto al sugo, realizzato con pasta acqua e farina fatta a mano secondo l'antica ricetta.

A prendere per la gola i visitatori, inoltre, ci saranno i ciammellocchi, delle deliziose ciambelle a base di uova, farina, anice, olio extra vergine di oliva e limone. Un dolce biscottato da gustare passeggiando per il paese in provincia di Roma.

Appuntamento sia sabato che domenica solo a cena. Qui l'evento Facebook con tutte le informazioni.