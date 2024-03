Sagra degli gnocchi con sugo di castrato a Nerola

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La Sagra degli gnocchi con sugo di castrato torna a Nerola il prossimo 5 maggio. I visitatori potranno passeggiare per il centro storico del borgo, godere dell'aria buona e dei bellissimi panorami che regala il territorio sabino. In programma anche mercatino dell'artigianato, musica dal vivo, animazione e gonfiabili per bambini.

Il menu completo prevede: bruschette con olio extra vergine delle colline nerolesi e con pomodoro; gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, acqua.

Il menu bimbi invece prevede: gnocchi con sugo di pomodoro, panino con salsiccia casareccia alla brace, acqua.

Fuori menu, vino rosso, crepes alla nutella, dolci.

Il programma della sagra

ore 10:00 Apertura mercatino e percorso al centro storico

ore 12:00 Apertura stand gastronomici, musica dal vivo, gonfiabili per bambini

Per info 377.0970541

N.B. in caso di pioggia sarà rinviata alla domenica successiva.