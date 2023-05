Sagra degli gnocchi con sugo di castrato a Nerola

DOMENICA 21 MAGGIO 2023 - NEROLA (RM)



LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA "UNA DOMENICA DI MAGGIO"

Un nuovo evento della primavera nerolese dove all'interno della manifestazione ci sarà LA SAGRA DEGLI GNOCCHI CON SUGO DI CASTRATO.

UNA DOMENICA RICCA DI ATTRATIVE NEL PAESINO DELLA SABINA ROMANA,

Si inizia con il mercatino dedicato all'artigianato ed ai prodotti tipici del territorio, percorrendolo tutto si arriva

direttamente all'interno del bellissimo centro storico e passeggiando nel borgo medievale troverete una stradina piena di colori e belle sorprese che vi daranno sicuramente un'emozione particolare. Parliamo di "via della porta" dove, oltre ad essere coinvolti da tanti colori e profumi dei fiori, avrete la possibilità di trovare, celato chissà dove, un originale portafortuna che potrete portare con voi. Avrete inoltre l'occasione di godere della lettura di libri e fumetti messi a disposizione di chiunque voglia riposarsi seduto sulle nostre belle panchine.

Potrete godere dell'aria buona e dei bellissimi panorami che regala il territorio sabino. Inoltre, aperta al pubblico,

una mostra di pittura con il tema: "Corpo, Anima ed Animalumanità", ed ancora musica dal vivo e gonfiabili per bambini.

"Una domenica di maggio" ricca di attrazioni ed adatta a tutte le età che coinvolge l'intera famiglia.



ORE 10:00 - APERTURA MERCATINO, PERCORSO AL CENTRO STORICO, MOSTRA;

ORE 12:00 - APERTURA STAND GASTRONOMICI - MUSICA DAL VIVO - GONFIABILI PER BAMBINI;



MENU COMPLETO

Bruschette con olio extra vergine delle colline nerolesi e con pomodoro; gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, acqua.

MENU BIMBI

Gnocchi con sugo di pomodoro, panino con salsiccia casareccia alla brace, acqua.

FUORI MENU

Vino rosso, crepes alla nutella, dolci della tradizione ed inoltre degustazione e vendita di formaggi locali.



VENITE A NEROLA, VI ASPETTIAMO!



Tel. 377.0970541 (Giorgio)