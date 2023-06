Prezzo non disponibile

Da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno, prenderà il via la Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto, a circa 30 km a nord di Roma. Sarà un’ottima occasione per degustare uno dei piatti tipici regionali e per visitare le bellezze artistiche e architettoniche del borgo.

Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto

Ecco il programma della sagra che si svolgerà nel centro storico di Castelnuovo di Porto:

16 giugno

ore 19:00 Apertura stand gastronomici

ore 21:00 Spettacolo musicale dei “Bop Frog”

ore 23:00 DJ set con Marco Valotta (Real Radio)

17 giugno

ore 19:00 Apertura stand gastronomici

ore 22:00 Spettacolo musicale dei “Gemelli di Guidonia”

18 giugno

ore 19:00 Apertura stand gastronomici

ore 21:00 Musica e balli a cura della “Mattia Music Band”

Menù:

Arrosticini, Patatine fritte, Pasta, Piadine con Nutella (a cura di

Piadinery), Frutta, Bevande