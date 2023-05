95a Sagra delle Cerase di Palombara Sabina

Il 9, 10 e 11 giugno 2023 a Palombara Sabina, borgo medievale a pochi chilometri da Roma, avrà luogo la 95a edizione storica della Sagra delle Cerase.

L’evento, organizzato dall’Associazione Strangedays e patrocinato dal Comune di Palombara Sabina, rappresenta la più antica manifestazione sulle ciliegie in Europa.

Nei tre giorni della Sagra sono previsti numerosi eventi, che affiancano all’elemento storico un pizzico di novità: dalla coinvolgente e colorata gara dei Cosplay, con la partecipazione straordinaria di Fior di Luna e Jack Sparrow, alla tradizionale elezione di Miss Cerasara o Reginetta delle Cerase. Dalle carrozze trainate da splendidi cavalli danesi, ai laboratori artistici per bambini, dalla magia di Harry Potter alla sfilata delle Harley Davidson e delle Vespe storiche.

Non mancherà lo street food, i prodotti d’eccellenza del territorio e il mercato artigianale lungo le vie del centro storico.

La giornata del 9 giugno, la manifestazione aprirà i battenti con un’inaugurazione immersiva in cui ripercorrere i momenti più importanti della sagra e farsi coinvolgere immediatamente dall’atmosfera di festa dell’iniziativa, con l’imperdibile esibizione delle Cerasare, i balli e la musica dal vivo.

La manifestazione vedrà l’immancabile sfilata dei tradizionali carri allegorici alti oltre 4 metri, dalle ore 16 di domenica 11 giugno.

E poi, concerti dal vivo, danze, spettacoli teatrali, goliardiche gare a squadra aperte a tutti e concorsi a premi.

Quest’anno, inoltre, insieme ai numerosi eventi previsti, sabato 10 giugno, dalle ore 10 alle 18, si svolgerà il Simposio Nazionale del Ciliegio presso il Castello Savelli, che vedrà alternarsi un impressionante parterre di ricercatori ed esperti del settore agroalimentare e della cerasicoltura, provenienti dal CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria), dall’Università della Tuscia, dalla Fondazione Edmund Mach, e da numerose altre realtà scientifiche, dalla Cooperativa Terre Sabine, dal Ministero della Cultura e dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Sempre al Castello Savelli, presso la foresteria, avranno luogo, nei medesimi orari, Masterclasses Enogastronomiche sull’uso delle ciliegie e degustazioni guidate per scoprire insieme ai grandi chef e famosi barman, come saper sfruttare ed apprezzare al meglio il prezioso frutto protagonista della manifestazione.

Per dettagli sulla Sagra delle Cerase e il Simposio del Ciliegio: www.sagradellecerase.it, per prenotare le Degustazioni Guidate o spazi espositivi contattare via WhatsApp il 3348403607 oppure scrivere a eventi@strangedays.it.