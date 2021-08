Sagra della carne alla brace sugli Altipiani di Arcinazzo

Sugli Altipiani di Arcinazzo va in scena la sagra della carne alla brace, con le carni locali prodotte sui famosi pascoli ai piedi dei Monti Simbruini. L’appuntamento è in località Altipiani di Arcinazzo, in provincia di Frosinone in piazza Suria, sabato 21 agosto 2021. All'evento, giunto alla terza edizione, seguirà alle 23 una cocomerata per concludere la serata a base di carni del territorio.

Per informazioni: 3470390882