Safari d'arte la caccia al tesoro green, sostenibile e digitale fa tappa ad Anguillara Sabazia

Domenica 24 aprile Anguillara Sabazia sarà teatro della caccia al tesoro "Safari d'arte", iniziativa gratuita per adulti, ragazzi e bambini. Due i tour previsti, alle 11.00 ed alle 15.30 con partenza da Porta Maggiore, condotti da Activity Leader, formati appositamente per rendere l'esperienza emozionante ed indimenticabile.



Safari d'arte è un game tour che consente a cittadini e turisti di scoprire borghi e città con una formula innovativa e originale di turismo culturale, la caccia al tesoro. Si svolge passeggiando alla ricerca di particolari raffigurati sui monumenti, in percorsi che si snodano tra cultura, storia e leggenda.



Con l'App gratuita Safari d'Arte, https://www.safaridarte.it/app/, scaricabile su Google Play e App Store, o inquadrando il QR Code presente sulla locandina, la caccia al tesoro si può fare in piena autonomia. Il progetto realizzato da Ara Macao, associazione di promozione sociale, è stato finanziato con fondi della Regione Lazio ed ha il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia.



"Safari d’arte è un progetto che si inserisce perfettamente nel novero delle iniziative di promozione che puntano a mettere in risalto le eccellenze del nostro territorio", ha dichiarato Christian Calabrese, assessore al turismo del Comune di Anguillara Sabazia. Gli organizzatori saranno presenti in loco, presso Porta Maggiore, dalle 10.00 alle 17.00 per dare informazioni ed illustrare il progetto.



Con Anguillara una nuova tappa di Safari d'Arte si aggiunge ai tanti percorsi che hanno consentito a migliaia di cacciatori d'arte di tutte le età, di visitare le città ed i borghi del belpaese, utilizzando la formula della caccia al tesoro.



Per info e prenotazioni: 3392258754 - 3339409352 https://www.safaridarte.it

Foto da Facebook @visitLazio