Sadesongs - Tributo a Sade in concerto al Cotton Club

Il progetto nasce nel 2013 dalla cantautrice e interprete Daniela Papale che, dopo diversissime esperienze professionali in vari generi musicali, si è avvicinata all'artista Sade, dapprima solo per una mera fase di studio, e successivamente, avendone assimilato lo spirito ed il groove, per una vera assonanza musicale e di intenti. La scelta dei musicisti è stata effettuata tra il meglio che il panorama professionale romano potesse offrire, infatti tutti vantano esperienze pluridecennali con i nomi più significativi del panorama nazionale ed internazionale. Il live, di oltre 90 minuti, è composto dai più grandi successi di SADE eseguiti in una gradevole alternanza di raffinate atmosfere smooth jazz ed eleganti sonorità latin.



Line-up

DANIELA PAPALE, VOCE

MICHELE SIMONCINI, TASTIERE

MARCO CIANCAGLINI, CHITARRA

STEFANO SCOARUGHI, BASSO

ANTONIO VERNUCCIO, BATTERIA





START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €10



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazione



Whatsapp 349.0709468