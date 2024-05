Sacred and Secular

La Ludi Sonores Orchestra è stata fondata dai maestri Andrea Rossi e Claudio Aiello in collaborazione con il Professor Joshua De Loa. Concerto domenica 16 maggio alle ore 20.



L’idea fondativa era quella di creare una realtà indipendente composta da giovani musicisti - i componenti dell’orchestra sono tutti diplomati al conservatorio, con un’età compresa fra i venti e i trent’anni - ma già con un alto livello di professionalità e numerose esibizioni all’attivo, anche internazionali.



In questa occasione non sarà l’orchestra ad esibirsi ma il coro VoxArt diretto dal Maestro Rossi.



Il programma prevede l’esecuzione di brani del repertorio rinascimentale composti da Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis de Victoria, William Byrd e molti altri.



Il coro studia con il maestro Rossi dal 2011 e si esibisce a Roma e in tutta la provincia del Lazio.