Sacrapop, finissage della mostra collettiva all'Ex Garage

Sacrapop è la mostra collettiva di 10 artisti che si può visitare presso l'Ex Garage. Citazioni bibliche e rimandi alla cultura classica nella cornice di uno spazio polifunzionale dall’ estetica industrial.

La mostra

Un gruppo di artisti che lavorano su un estetica contemporanea marcatamente pop, integrando un iconografia con i rimandi al mondo classico e/o religioso. Dunque una sorta di interpretazione in chiave moderna di ciò che potrebbe essere considerata al giorno d’oggi un’ icona. Dieci artisti scelti per una celebrazione dell’ estetica Pop nell’arte contemporanea, un’arte che strizza l’occhio all’osservatore, rielaborando iconografie a lui familiari in chiave moderna e talvolta del tutto sovvertita.

Gli artisti di Sacrapop sono:

Fabio Ferrone Viola, che giustappone materiali di recupero e scarti per assemblare collage dalla chiave di lettura immediata e senza tempo. Icone immortali, feticci del nostro tempo, nella loro aura sacra riemergono dalla storia del Novecento. “Classicistic Pop” è la variante personale di Ferrone Viola, codificando e attualizzando un atteggiamento culturale che tiene conto però di un contesto sociale modificato dal tempo. Classicismo e attualità, denuncia e simboli universalmente riconosciuti, le sue opere aprono un’infinita serie di riflessioni mostrando come il dialogo tra noi e il mito non si sia mai interrotto e giocando con profonde contraddizioni tra materiale e messaggio. Armi da fuoco, taniche di benzina, accompagnate da icone e frasi d’amore svelano la crudezza della realtà, disincantata e consapevole di ciò che ci circonda.

Tommaso Fagioli, un’artista multidisciplinare, multimediale e stratificato. Nelle sue opere campeggiano riferimenti a temi universali come La morte e il sesso: Un contrasto ancestrale espresso attraverso una commistione. Il sacro incontra il profano, il passato si fa veicolo di messaggi attuali e il risultato non può che stupire generando un senso di ilarità che porta a una successiva analisi dei vari livelli di significato.

Jacopo Truffa che usa la tecnologia contemporanea per rielaborare immagini iconiche tratte dall’arte istituzionale. Le sculture presentate ricreano sapientemente l’ illusione di una materia altra e canonica. La critica alla società è velata ma presente. Si tratta di un’ arte democratica, alla portata di tutti e fondamentalmente seriale, dato l’ utilizzo della stampante 3D. Ripetibile come lo è la maggior parte dei contenuti mediatici con cui veniamo in contatto, ma la visione ironica e personale dell’artista la rendono un unicum.

Damiano Fasso, la cui opera riflette sulla precarietà della cultura di massa utilizzando elementi iconografici riconoscibili e collocandoli i spazi traslucidi o tele evanescenti. La guerra, la morte, la questione ambientale e la critica alla cultura di massa diventano uasi concept art di un video gioco, tutto è colorato, tutto è rassicurante, ma i Dinosauri rosa sono l’ emblema della distruzione e dell’ instabilità dell’ universo che abitiamo. Il monito et in Arcadia ego solleva apertamente la questione. Nessun luogo rimane ameno, la morte è anche lì dove ci sentiamo al sicuro.

Giulia Lazzaron, le cui "Veneri" contemporanee sono un esempio di come l'arte può parlare sagacemente di argomenti attuali e profondamente necessari da approfondire come la Body positive. Il concept è semplice quando destabilizzante: La Venus smette di essere archetipo e diventa un individualità da abbracciare, ovvero noi stessi e i nostri corpi naturalmente imperfetti, la Venere siamo noi. La Venere è dentro noi stessi

Angelo Scardino che porta la scultura del vuoto, la delicata fragilità della materia che viene smascherata dalla sua pesante e ferma esistenza. La forma è l’elemento pregnante del linguaggio di Angelo Scardino, il quale non si limita a uno stile prefissato ma varia in base alla necessità d’espressione, il corpo umano è punto di partenza di un percorso che porterà l’artista verso un’astrazione degli spazi e gioco di contrasti tra forme e materiali diversi. Emergono nelle sue opere le osservazioni personali, dando vita e libertà ad affascinanti riflessioni intellettuali e trascendentali dove si fondono passato e modernità svincolandosi dalle iconografie divine.

Beatrice Vigoni, le cui crypto Madonne della Vigoni sovvertono l’iconografia classica della madonna da figura mistica, lontana e irraggiungibile a icona per affrontare tematiche sociali. Calate totalmente nel contesto contemporaneo queste Marie digitali ci parlano con irriverenza di uguaglianza, autodeterminazione e libertà. L’ evoluzione della Donna viene raccontata destrutturando quella che di base è l’ elevazione massima dell’ archetipo femminile, una santa, una vergine, una Madonna, che si pixela e si adatta a una storia attuale, quella di tutte noi.

SVCCY, le cui affascinanti visioni distopiche rendono labile la differenza tra il reale e il surreale. Lo spettatore viene immerso in una realtà virtuale ricostruita armoniosamente attraverso la tecnica della collage art digital e sperimentazioni di grafica 3D. L’artista propone una variante personale della corrente visiva Vaporwave, una nostalgica rilettura degli anni ’80 e ’90 dove software e videogiochi si fondono in contesti abbandonati, occupati da resti di sculture colossali ed elementi della cultura giapponese, filtrando il tutto con sfumature viola e rosa. Il lessico di Svccy svela il lato oscuro della società contemporanea, dove il corpo

umano viene sostituito da statue senza volto o coperto da oggetti, la perdita identitaria dell’individuo ormai succube della tecnologia e dai mass media, inerme di fronte a modelli seriali imposti nell’illusione dell’unicità

Shout, le cui tele raccontano scenari underground con la prorompente presenza di statue classiche all’interno della composizione, come un memento di bellezza che è sempre valido sempre attuale e probabilmente ci salverà dal degrado morale e urbano. La matrice di un certo tipo di “arte da strada” non si perde, anzi si fortifica tramite i rimandi al classico a cui si adatta armoniosamente creando un connubio perfetto tra istituzionale e contemporaneo.

La nutria scomoda, il cui progetto accattivate e ironico ideato dalla giovane illustratrice la Nutria Scomoda prende avvio dalla condizione forzata di isolamento dovuta alla diffusione del Covid-19, oltrepassando ogni censura fisica e morale mediante un codice comunicativo e visivo comune a un pubblico che ritrova nei social un terreno fertile per lo scambio e la condivisione. Prende forma e colore il mondo interiore dell’artista, si mostra a noi come un riflesso di sentimenti condivisi da una società oppressa e sofferente. Scomode illustrazioni che svelano in maniera decisa e simpatizzante il gergo comune spogliato dalla sua stereotipata ipocrisia.