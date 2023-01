"Sabor Brasil", Festa di Carnevale brasiliana

Il Carnevale brasiliano firmato Sabor do Brasil arriva a Roma, nel quartiere Pigneto in una location esclusiva per far vivere a grandi e piccini il fascino e la magia del Carnevale più famoso del mondo.

Ci sarà la cucina brasiliana dello chef Paulo Aires del ristorante Reserva Restaurante y Cocteles (@reservaroma), i drink brasiliani a cura di Snodo Mandrione e un fitto programma di spettacoli.

Gli spettacoli di Sabor Brasil



H 16:00 concerto di Zè Galìa Trio canzoni proprie e brani del repertorio brasiliano di ogni stile e periodo storico, interpretate dalla voce e chitarra di Zé Galía in Trio, spettacolo al ritmo al samba alla musica coinvolgente brasiliano.

H14:00 Roda di Capoeira

La roda di Capoeira è un circolo di persone al centro del quale si gioca capoeira. I capoeristi si dispongono in circolo battendo i palmi delle mani al ritmo del berimbau e cantando mentre due capoeristi giocano capoeira al centro del circolo. Il gioco tra due capoeristi può terminare a seguito di un cenno del suonatore del berimbau (solitamente un capoeirista esperto) o quando qualche altro capoeirista “compra” il gioco ad uno dei due, col quale inizia a giocare.

La ???????? è una particolare forma d’arte di origine afroindio–brasiliana, nata con la deportazione in massa degli schiavi neri durante il colonialismo portoghese e caratterizzata dalla mescolanza di elementi espressivi e rituali fondamentali come la musica, il canto e l’armonia dei movimenti. Una mescolanza tale da renderla una lotta danzata unica nel suo genere, in quanto espressione culturale di un popolo sottomesso ad un Impero coloniale che accettò l’abolizionismo solo in ultima istanza, nel 1888.

Per questo motivo, la Capoeira non è soltanto una forma d’arte coreutica: è, sin dalle sue origini, una lotta di liberazione, un’arte marziale, un rituale culturale, un gioco d’arguzia, un dispositivo di conservazione e costruzione identitaria.

A cura di: professora Marika, Instructor vFabio

H15:00 Laboratorio aperto "Carnevale Afro Brasiliano" a cura di Gruppo di Teatro Roma Negra. Nel teatro-danza espressione corporea, movimento, musica e libertà creativa si uniscono in una perfetta combinazione producendo un risultato innovativo e di impatto.

Vi si innestano elementi della danza moderna, della danza libera, del mimo e del cabaret ed è molto spesso una forma di danza allegorica in cui si fa un forte utilizzo di simboli, di elementi di impatto visivo dovuti all’arte figurativa e ad un utilizzo di componenti musicali e verbali. Il teatro-danza consente attraverso l’impiego di nuovi linguaggi, di nuove tecniche e di nuove esplorazioni di sperimentazione, di incuriosire e creare interesse...

Basato su questi principi il gruppo di teatro Roma Negra propone un laboratorio di teatro danza aperto al pubblico...

Con Edilson Araujo

Edson Machado e Loona Tirabassi

Info e prenotazioni 3489830128

Alle ore 15:00 e 18:30 - due contest per grandi e piccini "la migliore maschera a tema Brasiliano". In programma anche Face painting & make up, un piccolo market a tema carnevale con alcuni stand brasiliani e attività per bambini : letture, laboratorio a tema carnevale a cura di Tatiana Fargiulo Indipendent - Usborne Organiser e Silvia in partnership with Usborne - Una storia, tante storie (laboratori creativi a partire da 3 anni).

Presente area giochi per grandi e piccini con:

Area Altalene

Area Verde

Biliardini

Pet Friendly

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 0692948551

info@sartidelgusto.it

www.sartidelgusto.it

Ingresso riservato ai soci