Il 2 giugno, dalle ore 9, presso i campi sportivi di via Carmelo Bene nel Parco delle Sabine a Roma, si terrà l’evento gratuito Sabine 4ALL | Sportday.

L’evento Sabine 4ALL | Sportday punta ad essere un’occasione di aggregazione e partecipazione per il quartiere e per tutta la cittadinanza. Nel corso della giornata saranno offerte gratuitamente molte attività ed iniziative sportive, a ragazzi e adulti con l’obiettivo di far conoscere nuove discipline e dimostrare che lo sport rappresenta un potente mezzo per il benessere psicofisico e l’apertura al dialogo e all’inclusione sociale, partendo spesso dalle esigenze e dai bisogni delle persone più fragili.

La giornata prevede la possibilità per le famiglie di iscrivere i bambini, dall’età di 6 ai 15 anni, a corsi di basket, scherma, pattinaggio, orienteering, mountain bike e molto altro. All’interno del parco e del villaggio dello sport saranno proposte diverse attività anche per gli adulti, tra cui: pilates, ginnastica posturale e giochi di squadra pensati per gli over65.

Nel corso della giornata, alle ore 12, è prevista un’occasione di confronto (tavola rotonda) sul rapporto tra sport e inclusione sociale. In particolare, il progetto Sabine 4ALL nasce con lo scopo di generare impatto sociale e partecipazione in maniera continua e stabile nel tempo. L’evento del 2 giugno sarà il primo di una serie di iniziative che coinvolgeranno attivamente la comunità locale con il supporto di enti privati e pubblici.

Foto di repertorio