Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi all'Ambra Jovinelli con "Le verdi colline dell'Africa"

È difficile parlare de "Le verdi colline dell’africa" senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti.

Attraverso un gioco metateatrale Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza.

Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, un gioco che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza.

“L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente.”