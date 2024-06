S-XS, la mostra alla Galleria il Leone

Prezzo non disponibile

Roma, 21 giugno – 06 Luglio 2024



La Galleria il Leone di Roma, il giorno 21 giugno 2024 alle ore 18.00 inaugurerà la mostra intitolata S-XS. La mostra aprirà il 21 Giugno e sarà visitabile fino al 06 Luglio 2024. Si tratta di un'esposizione che vedrà la partecipazione di 33 artisti, con l'obiettivo di elogiare il piccolo formato. Le opere esposte, 45 saranno la manifestazione di tematiche tra le più disparate e soggetti intriganti che arricchiranno gli spazi della galleria. Una mostra composta di opere piccole nelle dimensioni ma fondamentali nel loro valore di ricerca e di indagine.

L'obiettivo della mostra sarà quello di dare spazio ad artisti emergenti e non e di dare vita ad una creazione artistica in formati inusuali che vanno dai più piccoli e minuziosi lavori ad un massimo di 50 cm x 50 cm. Questa collettiva ci permette di entrare in modo intenso e diretto nei suoi segreti, nelle difficoltà e nella felicità di scelte e soluzioni, arricchite da una profonda e composita visione poetica, metaforica e spirituale.

In mostra:

EVALDO AMATIZI, GIANLUCA ARONNI, MASSIMO VITO AVANTAGGIATO, JOZEFA BEDNARZ, BARBARA BONANNI, ALDO CAPARRUCCI, MARCO CASTELLARI, FRANCOISE CAZAL, ILARIA COMMENDATORE, SILVANO CORNO, ANGELA CUTOLO, SILVIA DONATI, TERESA DI MARTE, GIULIA FROSI, ROBERTA FUSCO, MARY GIANNETTI, LOREDANA GIANNOTTI, HALVEZ, SERGIO LANNA, DAVIDE LEOCATA, ANNA LOMBARDI, MARIA CRISTINA LUCIDI, LAURA MASSARO, GIACOMO MINELLA, GABRIELA MORZILLI, ALBERTA OLIVETTI, FABIO PINI, CHIARA PROPERZI, RITA PUGLIESE, IZTOK SMAJS, LUCIO SPINA, FILOMENA VIGLIETTI, NEIDES ZERBINI.

Titolo: S-XS

Apertura: 21/06/2024

Conclusione: 06/07/2024

Inaugurazione: VENERDI’ 21 Giugno dalle ore 18:00

Curatore: Martina Giusti

Luogo: Roma, Galleria Il Leone

Indirizzo: Via Aleardo Aleardi, 12 00185 Roma

Ingresso gratuito

Orari: da lunedì a sabato 10-13 e 16-19