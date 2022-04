"S-XS", la mostra collettiva a Roma

Rossocinabro è lieta di presentare la mostra collettiva "S-XS". La mostra aprirà il 2 maggio e sarà visitabile fino al 21 maggio 2022. Una mostra composta di opere piccole nelle dimensioni ma fondamentali nel loro valore di ricerca e di indagine. Un viaggio nei mondi artistici che danno sempre nuovo senso e qualità al proprio fare. Questa collettiva ci permette di entrare in modo intenso e diretto nei suoi segreti, nelle difficoltà e nella felicità di scelte e soluzioni, arricchite da una profonda e composita visione poetica, metaforica e spirituale. Questo sguardo d'insieme ci presenta dunque un mondo creativo in costante movimento, arricchito dalla perenne necessità di nuove ricerche, dall'esigenza di non fermarsi alle scoperte consolidate e di raggiungere e oltrepassare nuovi confini ideativi e costruttivi (Cristina Madini)



In mostra: Sergio ALESSANDRINI, Rosemarie ARMSTRONG, Gianluca ARONNI, Annamaria BIAGINI, Alessandro BORELLI, Brian AVADKA COLEZ, Mario DIOTALEVI, Mario FORMICA, Annamaria GAGLIARDI, Maria Pia MICHELETTO, Eva ÖFORS, Elisa RANALLI, Horst REUL, Piero ROMAGNOLI, Mauro RUSSO, Christophe SZKUDLAREK, Elisabeth TURCI, Kari VEASTAD