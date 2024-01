S. Antonio Abate, solenni festeggiamenti a Monterotondo

Indirizzo non disponibile

Dopo la prematura e triste scomparsa di Pierluigi Moretti che sarebbe stato il "Signore della Festa" per il 2024, torna a Monterotondo la Festa di Sant'Antonio Abate, una ricorrenza che dura da 5 secoli, con festeggiamenti che solo la guerra ed il covid sono riusciti a fermare (come vi abbiamo raccontato qui).

Per l'edizione 2024 è stata la Pia Unione ad organizzare e a farsi carico degli impegni del "Signore della Festa". Per la "Torciata" sarà necessario iscriversi da parte di ciascuna persona maggiorenne, con un contributo di 8 euro (si riceverà una torcia, una bandana con il simbolo della Pia Unione e il vademecum comportamentale).

Anche per la "Cavalcata" sarà necessario iscriversi con un contributo di 8 euro è gradita la partecipazione di coloro che sono in possesso del patentino. Sarà richiesto che ogni quadrupede sia "infiocchettato" come da tradizione o quanto meno abbia il simbolo di "infiocchettamento" ( i tradizionali fiori di carta) che potranno essere ritirati al momento dell'iscrizione con un contributo di 2 euro.

Le iscrizione per la "Cavalcata" e per la "Torciata" saranno possibili fino al 15 di gennaio, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso la sede della Pia Unione in P.zza Frammartino, 4 (Piano terra Palazzo Comunale).

Di seguito la locandina con il programma completo di sabato 20 e domenica 21 gennaio:

Foto dalla pagina Facebook @PiaUnionediSantAntonioAbate