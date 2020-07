"S'annamo a divertì" visita guidata su via del Corso

“S’annamo a divertì” è una visita guidata in costume storico con spettacolo itinerante alla riscoperta delle feste e dei divertimenti del popolo romano: dal ballo dei guitti in Piazza San Marco alla tradizionale corsa dei berberi del Carnevale romano, un tour divertente e leggero su Via del Corso e dintorni, animato da personaggi sorprendenti nei luoghi che li videro protagonisti della tradizione festaiola romanesca.

Non mancheranno riferimenti alle leggende romane narrate da Giggi Zanazzo (tra tutte la storia del Crocifisso di San Marcello) o quelle ancora più antiche come il fantasma di Nerone a Piazza del Popolo.

Una passeggiata alla scoperta di luoghi ormai perduti (Torre di Paolo III, la casa di Michelangelo, l’Arco di Portogallo), che ripercorreremo insieme in compagnia di stornellatori, ciumachelle e paini.

I testi interpretati sono scritti da Michela Barone, Maury Incen e Luciano Tribuzi.



In osservanza delle misure di sicurezza previste dal decreto con il distanziamento sociale, si richiede a tutti i di munirsi di mascherina e guanti monouso.Per tutte le visite guidate sarà obbligatorio l’uso del sistema microfono/auricolare per consentire di seguire tutte le spiegazioni anche a notevoli distanze. Pertanto ad ogni partecipante sarà fornita una radiotrasmittente sanificata, una salvietta igienizzante sigillata e un auricolare sterile usa e getta.

DATA E ORARI

Sabato 1 agosto 2020 ore 21

APPUNTAMENTO

Piazza San Marco (di fronte alla statua di Madama Lucrezia)

TAPPA FINALE

Piazza del Popolo

DURATA

Due ore e mezza circa.

COSTI

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

Al cell. 339.8346689 - anche whatsApp (Michela)

SOLO PER INFORMAZIONI

Pagina Facebook “Quattro passi nel tempo”

