Ryder Cup 2023, la prestigiosa competizione di golf a Roma

Arriva a Roma, dal 25 settembre al 1 ottobre, la 44esima edizione della Ryder Cup, la più prestigiosa competizione di golf, nonchè il terzo evento sportivo più importante e più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio.

Storia, tradizione e fascino saranno di scena a Roma, al Marco Simone Golf & Country Club. Sarà la prima edizione in Italia.

La storia della Ryder Cup

Nata nel lontano 1927, la Ryder Cup è l’unica manifestazione sportiva nella quale il Vecchio Continente gareggia come squadra: viene infatti disputata negli anni pari alternativamente in una città europea o americana e mette di fronte due squadre composte dai 12 golfisti più forti di Europa e Stati Uniti. Il torneo non prevede montepremi: in palio c’è la coppa e l’onore della vittoria.

Con i suoi 150 ettari di campagna a 17 km dal centro di Roma e le sue 27 buche spettacolari intorno al castello di Marco Simone, le cui prime strutture risalgono all’anno 1000, il Golf Club capitolino si prepara ad accogliere i 50.000 spettatori previsti al giorno. Con i lavori di potenziamento e valorizzazione, il percorso di gara diventerà una destinazione sportiva in grado di richiamare sempre più giocatori e appassionati di uno sport in continua espansione, lasciando una eredità preziosa alla prossima generazione di golfisti.

Foto Federazione Italiana Golf