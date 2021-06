Ricycletta market al Giardino del Monk

Martedì e mercoledì 22 e 23 giugno prende vita nel giardino del Monk il Rycicletta Market. L’ idea centrale intorno alla quale si sviluppa il market è la capacità di rinnovare, reinventare e riciclare in chiave sostenibile tutto ciò che lo circonda.

Una selezione di 15 makers, con stand di artigianato ecosostenibile, illustrazioni, riuso e riciclo creativo, abbigliamento e accessori di moda, vintage e usato selezionato per fare shopping all’ insegna del rispetto per l’ambiente.

Occhiali da sole e montature da vista originali la cui autenticità, capi usati di vario genere (felpe, tshirt, maglie, vestiti) ai quali viene data una seconda vita con il ricamo di frasi e modi di dire tipici del gergo romanesco.

Lavori artistici nati dalla miscela di inchiostro nero, caffè, elementi della natura (fiori e foglie vere), fili e vecchie carte. E, ancora, collezione di anelli in ottone, e coloratissimi accessori per capelli realizzati con riciclo di tessuti, turbanti, gioielli e tanti altri lavori di artigianato nati dal riciclo.

In Giardino è possibile ordinare al bancone e sedersi dove si preferisce: al tavolo, sulle sdraio o sul prato, con la giusta canzone e immersi nel verde, in totale sicurezza per tutti. L'ingresso è gratuito. MONK rispetta le norme vigenti in materia anti-Covid, l’ingresso sarà contingentato ed è ammesso solo se provvisti di mascherina.



