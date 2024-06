Russell Crowe, concerto "immersivo" al Forum Theatre di Roma

È un rapporto speciale quello che lega il grande attore australiano all’Italia, che verrà celebrato questa estate da un ricco calendario di concerti nella penisola.

Ancora più unico è il feeling con la Capitale, legata per sempre al film di Ridley Scott, che ha fatto di Russell Crowe un ambasciatore di Roma nel mondo.

“Il Gladiatore” sarà il 27 Giugno al Forum Theatre di Piazza Euclide per due imperdibili appuntamenti. Il Forum Theatre si trasformerà per l’occasione in una sorprendente “scatola magica” capace di trasportare gli spettatori in un’esperienza multisensoriale fatta di suoni e immagini, e l’originale allestimento previsto per i concerti di Russell Crowe consentirà un rapporto diretto, quasi intimo, con quanto avviene sul palco.

La forza di un travolgente concerto rock si riversa nella sala non solo con suoni e luci, ma attraverso la tecnologia di “videomapping” che annulla le pareti del teatro, creando suggestioni proiettate in sequenze mozzafiato. L’occasione unica per godersi la performance “a tu per tu” con l’artista, tra cover “a cui è stata tolta la polvere”, come ci tiene a precisare Crowe, e i racconti di una vita di Cinema e Musica.

“Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica – racconta Crowe – ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”. La formula, collaudatissima, è la stessa che Crowe porta nel mondo da anni: “Indoor Garden Party” è una festa, quasi un ritrovo tra amici, per fare musica, bere una birra e scambiare quattro chiacchiere, accompagnato dalla band “The Gentlemen Barbers”.