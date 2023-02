“Rumori fuori scena” al Teatro degli Audaci

Dal 9 al 26 marzo 2023 il direttore artistico del Teatro degli Audaci, Flavio De Paola, dopo il clamoroso successo degli anni precedenti ha il piacere di annunciare, che lo stabile del III Municipio riporterà in scena la commedia più esilarante degli ultimi tempi: “Rumori fuori scena”.



Flavio De Paola, Francesco Polizzi, Antonio Coppola, Serena Renzi, Antonella Rebecchi, Ilario Crudetti, Rossella D'Andrea, Nicole Mastroianni e Michele Schena sono i protagonisti di una “sgangherata” compagnia teatrale, impegnata nell’allestimento di una commedia, che vive le varie vicissitudini di routine, che li accompagnerà fino alla chiusura del sipario.

Una commedia brillante, scritta da Michael Frayn e rappresentata per la prima volta in Italia nel 1983. Un’opera teatrale che ha saputo oltrepassare i confini del tempo e dello spazio, rimanendo di grande attualità e continuando, con la sua verve dal gusto anglosassone, a divertire il pubblico come trent’ anni fa. Uno spettacolo nello spettacolo, protagonista una stravagante compagnia teatrale alle prese con una rappresentazione da portare in scena. Le prove a sipario aperto danno luogo a gag, equivoci e singolari situazioni con grande coinvolgimento del pubblico che, ormai, è affezionato a questa pièce.



Una commedia che, dopo tanti anni di repliche, continua a non stancare mai. Portata per la prima volta in Italia sul palco del Teatro Vittoria “Rumori fuori scena” si guadagna, a pieno diritto, l’inserimento in cartellone al Teatro degli Audaci anche per questa decima stagione, dato il successo ottenuto in quelle precedenti.