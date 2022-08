Ruggero de I Timidi: canzoni stravaganti e grandi risate al Castello di Santa Severa

"Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, martedì 9 agosto alle 21, Ruggero de I Timidi.

Si prevede un martedì sera d’agosto di canzoni stravaganti e grandi risate con l’arrivo al Castello del crooner più impacciato e irriverente della musica italiana. Ruggero de I Timidi presenta al pubblico di Santa Severa il suo Sole Cuore Hangover. Un vero e proprio musical balneare per far scoprire al pubblico tutte le nuove canzoni e intonare insieme le celebri hit che hanno reso famoso il cantante più timido d’Italia.

Pronta a salire sul palco con Ruggero anche l’eleganza classica del Maestro Ivo, tenore lirico di scuola genovese, e la sfrontatezza della soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia che, dopo la terza birra col limone, si trasforma in Faby Q, reginetta delle canzoni estive. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente, che contiene tracce di ukulele e reggaeton con un tocco vintage.

Come un cantante beat nostalgico, sintesi vivente dei momenti più imbarazzanti ma anche poetici della musica italiana e internazionale, Ruggero de I Timidi è il figlio illegittimo di una relazione tra un’orchestra di fine anni ‘50 ed il grande Freak Antoni. Un neomelodico colto (in fallo), con la vocazione al demenziale raffinato. Un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage: è il cantante da night che mancava in questi anni, arrivato per colmare le lacune della discografia italiana affrontando tematiche che gli altri cantanti non hanno il coraggio di affrontare, partendo proprio dalle classiche storie d’amore.