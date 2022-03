Rugantino, la commedia in dialetto romanesco al Teatro degli Eroi

Dal 20 al 24 aprile 2022 sul palcoscenico del Teatro degli Eroi approda la storica commedia musicale RUGANTINO una delle commedie più amate dal pubblico italiano con la sua storia commovente e ricca di una graffiante ironia.

“Rugantino” è una commedia musicale realizzata da Garinei e Giovannini, un vero capolavoro del teatro italiano e non solo – afferma il regista Alberto Fiano - oggi con questo mio “Rugantino” liberamente ispirato alla suddetta commedia, voglio offrire uno spettacolo nuovo, fresco (sia in prosa che cantato) che però rispecchi, rispetti e valorizzi la tradizione romana in tutta la sua bellezza, di quella bella Roma genuina spontanea divertente romantica e goliardica, di cui sono amante e nostalgico e che ormai oggigiorno è sempre più una rarità. Invito quindi chiunque ad immergersi nella “magia” di questo spettacolo.

Ambientata nella Roma papalina del 1830, sotto il papato di Pio VIII la storia racconta di Rugantino, giovane popolano un po’ spaccone e nullafacente; Rugantino vive di espedienti aiutato da Eusebia, che lui spaccia per sua sorella. I due riescono a ottenere vitto e alloggio prima da un anziano prelato che quando muore non lascia loro nulla, poi dal boia dello Stato Pontificio Mastro Titta, che si innamora di Eusebia e ne è presto ricambiato. Rugantino invece brucia di passione per la bella Rosetta, moglie del violento e gelosissimo Gnecco Er Matriciano, e scommette che riuscirà a sedurla prima della Sera dei Lanternoni. Dopo varie peripezie e stratagemmi, Rugantino seduce la ragazza ma imprevedibilmente se ne innamora: per questo in un primo momento non fa parola con gli amici della sua impresa, poi però cede alla vanagloria ferendo i sentimenti di Rosetta. Quando Gnecco viene ucciso da un criminale, Rugantino si fa trovare accanto al cadavere e si autoaccusa dell’omicidio, affermando di aver compiuto il fatto per amore di Rosetta. Il protagonista, imprigionato e condannato a morte, sarà giustiziato da Mastro Titta: forte dell’amore di Rosetta, Rugantino dimostrerà affrontando la morte di essere un vero uomo.