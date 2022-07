Rufus WainWright all'Auditorium Parco della Musica

Lunedì 4 luglio, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, arriva Rufus Wainwright.

Elogiato dal New York Times per la sua "genuina originalità", Rufus Wainwright si è affermato come una delle voci maschili più grandi della sua generazione.

Il cantautore nato a New York e cresciuto a Montreal ha pubblicato fino ad oggi dieci album in studio, tre DVD e tre album dal vivo, tra cui Rufus Does Judy, nominato ai Grammy, alla Carnegie Hall.

Ha collaborato con artisti come Elton John, Burt Bacharach, Robert Wilson, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys, Heart, Robbie Williams, Jessye Norman, Billy Joel, Paul Simon, Sting e il produttore Mark Ronson, tra tanti altri. Ha scritto due opere, numerose canzoni per film e TV e attualmente sta lavorando al suo primo musical. Il suo ultimo album è stato nominato ai GRAMMY® e ai JUNO, Unfollow the Rules, vede Wainwright al culmine della sua arte, entrando nella maturità artistica con passione, onestà e un ritrovato coraggio.