"Rubino" live all'Asino che vola di Roma

Mercoledì 10 maggio 2023 la cantautrice si esibirà live all'Asino che vola di Roma. Federica Rubino in arte Rubino, pubblica il suo primo EP nel novembre 2022, un lavoro composto da quattro tracce che si distinguono per un folk elettrico che richiama le sonorità di Carmen Consoli, PJ Harvey e Cristina Donà.



L'intero EP è incentrato sulla scrittura e sull'importanza delle parole, che si fondono perfettamente con la musica senza cadere nella banalità o nella retorica. Il suo progetto solista è nato dalla necessità di esprimere la sua interiorità in modo puro, creando una linea di suoni che andasse oltre il semplice giro di accordi, interpretando il disordine interiore.



La realizzazione dell'EP RUBINO è stato un lavoro faticoso, sia a livello emotivo che tecnico. L'idea della cantautrice era incentrata sull'esplosione del suono, i brani che ha scritto toccano temi come la difficoltà di comprendersi e di ascoltarsi in un mondo pieno di paure e ansie, la capacità di non arrendersi anche quando ci si sente devastati e senza via di fuga.