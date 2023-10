"Rotten dreams and Golden plates", mostra personale di Alessandro Calizza

A partire da sabato 14 ottobre, il team di bar.lina è orgoglioso di ospitare “Rotten dreams and golden plates”, mostra personale dell’artista Alessandro Calizza (Roma, 1983), a cura di Andrea Acocella. La mostra sarà visitabile dal 14 ottobre al 16 dicembre presso la project room dello spazio d’arte queer indipendente di Viale dello Scalo S. Lorenzo, 49. L’opening si terrà sabato 14 ottobre a partire dalle ore 18:00.



“Rotten dreams and golden plates” è il manifesto con cui Alessandro Calizza torna in mostra a Roma dopo anni di attività intense, che lo hanno visto coinvolto in residenze ed esposizioni nazionali e internazionali.

Alessandro Calizza si fa portavoce di una narrazione che sfida i confini della percezione umana, mettendo in scena la dissoluzione di un sistema di disvalori. L’artista, tramite un linguaggio ironico, e allo stesso tempo pienamente consapevole, mette in atto una riflessione critica su un intero sistema culturale: quello occidentale; mostra allo specchio la fine delle sue aspirazioni migliori, o perlomeno quella che sembrerebbe essere tale.

Il suo "David" - esposto per la prima volta nella sua “interezza” - è una sineddoche di questo sistema; un richiamo alle aspirazioni e alle minacce che affliggono la nostra epoca. Rappresentandone il corpo distrutto, assimilabile ad un preciso sistema di potere e controllo sociale, l'artista solleva questioni cruciali sugli inganni creati da tale sistema. Tuttavia, coerentemente con la sua poetica infatti, riprendendo Marc Augé, Calizza auspica di non trovarsi solamente di fronte a macerie bensì a rovine capaci di attuare un percorso di costruzione di coscienza e consapevolezza senza soluzione di continuità nel passato, presente e futuro.

Le opere poste nello spazio di bar.lina, si ergono come monumenti ambigui, che sfidano gli spettatori ad interrogarsi sulla contemporaneità, guidando loro in un percorso di scoperta e riflessione.

Roma, settembre 2023



Alessandro Calizza (Roma, 1983) - è un artista romano che lavora nell’Artist Run Space Ombrelloni. Insieme al curatore Tommaso Zijno ha ideato Sa.L.A.D. (San Lorenzo Art District) progetto che ha come scopo quello di valorizzare le realtà artistiche presenti nel quartiere dove opera. Nel 2017 ha realizzato la sua personale Atene Brucia al Museo dell’Arte Classica di Roma; nel 2021 ha presentato la sua bipersonale con Federica Di Pietrantonio presso Struttura a Palazzo Odescalchi, nello stesso anno ha fatto parte degli artisti invitati ad esporre alla GAM di Roma per la collettiva Materia Nova ed è anche presente alla mostra Reazioni -Antidoti Ironici a Palazzo Taverna. È tra gli artisti protagonista del volume VERA a cura di Damiana Leoni e di una puntata della rubrica A/R a cura di Costantino D’Orazio su Rainews24. Nel luglio 2021 è stato l’artista invitato per l’Italia dall’Istituto di Cultura Italiano ad Algeri e dall’AARC per una residenza d’artista, in occasione dei XIX Giochi del Mediterraneo.

Nel settembre 2022 ha preso parte al progetto di residenza D3cam3r0n3, organizzata da Francesca Cornacchini e Palazzo Lucarini Contemporary Trevi; nel dicembre dello stesso anno è stato invitato ad esporre alla 21Gallery per la collettiva Roma Pittura Emergente Oggi. A New Generation a cura di Cesare Biasini Selvaggi. Nel 2023 è stato presente alla mostra Le stelle di San Lorenzo presso la Galleria Gilda Lavia e, con Ombrelloni, alla mostra L’impresa e l’opera alla galleria La Nuvola. A giugno dello stesso anno, insieme all’artista Solveig Cogliani, ha preso parte al progetto di residenza “The Human Bridge” in Palestina.

È tra gli artisti a cui nel luglio 2023 è dedicato il prestigioso Annuario dell’arte italiana pubblicato da Treccani in collaborazione con la Quadriennale di Roma.