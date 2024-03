"Rossana per noi", convegno e omaggio artistico per centenario di Rossana Rossanda

A Roma un convegno e un omaggio artistico per il centenario della nascita di Rossana Rossanda. Due giornate dedicate a Rossana Rossanda e alla sua eredità umana, intellettuale e politica. È duplice l’appuntamento a Roma, il 22 e 23 aprile 2024, in occasione del centenario della nascita della “ragazza del secolo scorso”, dirigente del Partito comunista, fondatrice della rivista e poi del quotidiano il manifesto e protagonista della vita culturale e del dibattito pubblico del nostro Paese.



Nata a Pola il 23 aprile 1924, Rossana Rossanda sarà infatti al centro sia di un convegno che di un omaggio artistico, entrambi organizzati da un comitato promotore composto dall’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser), dall’Archivio di Stato di Firenze, dall’Archivio di Stato di Roma e dal sito di informazione economica Sbilanciamoci.info. L’evento si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Roma.



Il convegno “Rossana per noi” si terrà nella sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di Roma, in corso Rinascimento 5, e si articola in due sessioni: la prima lunedì 22 aprile, dalle 14.30 alle 19, la seconda martedì 23 aprile, dalle 9.30 alle 14. L’evento, a ingresso gratuito e con diretta streaming su rossanarossanda.it, un nuovo sito che verrà lanciato per l’occasione, prevede gli interventi di Doriana Ricci, coordinatrice del Comitato promotore, storica collaboratrice e intima amica di Rossanda, Giulia Albanese dell’Iveser, Michele Di Sivo dell’Archivio di Stato, Mario Pianta di Sbilanciamoci.info e di circa quaranta personalità della politica, della cultura e della società civile, tra cui Gianni Riotta, Luciana Castellina, Nadia Fusini, Luigi Ferrajoli, Fabrizio Barca, Domenico Starnone, Paolo Virno, Etienne Balibar (in collegamento) e Margarethe Von Trotta.



Il tributo artistico dal titolo La ragazza del secolo scorso, che rimanda a un celebre libro dell’autrice pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 2005, è previsto invece il 22 aprile alle 21 al Teatro Argentina di Roma. Curata da Federico Tiezzi e Francesco Torrigiani, la serata prevede delle letture sceniche dell’attrice, cantante e regista Anna Nogara, tratte dal libro e accompagnate da immagini inedite dell’archivio personale di Rossana Rossanda. Alla sua figura è dedicato anche il film realizzato da Maria Chiaretti nel 2016, Essere Rossana Rossanda, la cui proiezione chiuderà l’appuntamento al Teatro Argentina, un evento aperto al pubblico, con ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.