Rossana Casale all'Auditorium Parco della Musica

Si intitola Joni, il nuovo album e progetto di Rossana Casale, un omaggio ‘in jazz’ alla grande cantautrice americana Joni Mitchell, considerata la grande madre del cantautorato americano. La cantautrice lo presenterà all'Auditorium Parco della Musica il prossimo 26 novembre.

Dice la Casale: “Lei e? stata la mia prima guida, il mio primissimo ascolto, insieme ai dischi di Jazz di mio padre. Mi chiudevo in salotto e mettevo i suoi album, soprattutto ‘Blue’ e mi lasciavo trasportare dalle parole dei suoi incredibili testi. In questo album ho rispettato la sua scrittura nello svolgimento di ogni brano per poi dare al jazz il ruolo del volo, del pittore che spazia con i colori ispirati dalle parole di Joni”. Con lei, nell’album e in tour, la sua ormai storica band: Emiliano Begni (pianoforte), Francesco Consaga (Sax Soprano e Flauto Traverso), Ermanno Dodaro (contrabbasso), Gino Cardamone (chitarra jazz).

Rossana Casale, classe 1959, e? un’artista e cantautrice della scena musicale italiana con più? di 17 album realizzati al suo attuale.