Rose Villain all'Orion

In attesa di calcare il palco dell’Ariston, in gara tra i Big della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Rose Villain sarà protagonista di uno speciale appuntamento con il pubblico a Roma.

L’artista, in occasione del suo primo show “A Villain Story: the beginning - Not your typical live show”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Me Next e Next Show, arriverà, venerdì 15 dicembre, all’Orion di Ciampino (biglietti in vendita su Ticketone).

"A Villain Story: the beginning” è un concerto sui generis, che ci fa conoscere un altro aspetto dell’arte della cantautrice: "È il primo live show tutto mio - commenta Rose Villain - Ho voluto fare qualcosa di speciale, di ordinario c’è poco e niente. Vede la mia direzione artistica a 360 gradi e finalmente posso esprimermi al 100% nel mio habitat naturale: il palcoscenico”.

Sul palco Rose Villain porterà anche il nuovo singolo “Io, me ed altri guai" (Warner Music Italy), una “Tainted Love” in versione Mercoledì Addams.

Dalla versione originale di Ed Cobb, incisa da Gloria Jones nel 1965, alla cover dei Soft Cell del 1981 che l’ha resa famosa, a quella più trasgressiva di Marilyn Manson del 2001, “Tainted love” è un brano che ha influenzato generazioni, colonna sonora di amori difficili, da cui lasciarsi travolgere o fuggire. Rose Villain si inserisce in questa tradizione con la sua “IO, ME ED ALTRI GUAI”, dando vita a una hit che non ci toglieremo più dalla testa.

“'Io, me ed altri guai’ è un pezzo dove racconto con ironia il mio caos - commenta l’artista -, che a volte fa diventare matta me e chi mi sta intorno ma che alla fine mi rende quella che sono. Tainted Love, amore contaminato, sembrava la cornice perfetta”.