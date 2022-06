Roscoe Mitchell Quintet alla Casa del Jazz

Roscoe Mitchell Quintet arriva alla Casa del Jazz mercoledì 8 giugno, alle 21, all'interno della kermesse Summertime 2022

Musicista, compositore e innovatore di fama internazionale, ha iniziato la sua illustre carriera negli animati anni '60 a Chicago, Illinois. Il suo ruolo nella resurrezione di strumenti a fiato di registro estremo a lungo trascurati, la sua innovazione come “solo performer” di strumenti a fiato, la sua riaffermazione della figura del compositore in quella che è stata tradizionalmente una forma di improvvisazione, lo hanno posto in prima linea nella musica contemporanea per oltre quattro decenni.

Leader nel campo del jazz d'avanguardia e della musica contemporanea, Mitchell è un membro fondatore del leggendario Art Ensemble of Chicago, e della “AACM” l'Associazione per l'avanzamento dei musicisti creativi. Mitchell ha registrato 87 album e ha scritto oltre 250 composizioni. Le sue composizioni spaziano dal classico al contemporaneo, dal free jazz selvaggio e energico alla musica da camera elaborata.

La sua padronanza strumentale comprende la famiglia dei sassofoni, dal sopranino al sassofono basso; la famiglia dei flauti dolci, dal sopranino al grande flauto dolce basso; flauto, piccolo, clarinetto e flauto traverso. Inoltre, per oltre 35 anni, ha progettato un elaborato strumento a percussione chiamato Percussion Cage.

Il calendario completo di Summertime 2022 alla Casa del Jazz

MAGGIO

MARTEDÌ 31 Maggio - ANTEPRIMA I CONCERTI NEL PARCO

FRANCESCO TRISTANO “On Early Music”

Biglietto 15 euro

GIUGNO

DOMENICA 5

EVENTO DI APERTURA

“PEPITO, il principe del Jazz”

Omaggio a Pepito & Picchi Pignatelli, il Music Inn e il jazz a Roma

musica e racconti con Luciano Linzi e Marco Molendini

Biglietto 5 euro

Proiezione documentario “Music Inn, arriva il jazz a Roma” di Carola De Scipio e Roberto Carotenuto. Introduzione di Enrico Pieranunzi

(ore 11 e 15 Sala concerti?- ingresso libero con ritiro voucher online)

MARTEDÌ 7

ANTHONY BRAXTON SAXOPHONE QUARTET

Biglietto 25 euro

MERCOLEDÌ 8

ROSCOE MITCHELL QUINTET (unica data italiana)

Biglietto 25

GIOVEDÌ 9

YOUNG ART JAZZ ENSEMBLE “Piaf”

Biglietto 15 euro

VENERDÌ 10

DANILO REA solo

Biglietto 20 euro

LUNEDÌ 13

LOJI BIG BAND

Biglietto 10 euro

MARTEDÌ 14

FRANCO D’ANDREA ORCHESTRA (produzione originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

MERCOLEDI 15

HANS LUDEMANN TEE featuring Rita Marcotulli, Luciano Biondini - (in collaborazione con Accademia Tedesca/prima assoluta)

Biglietto 15 euro

GIOVEDI 16

DADO MORONI “Itamela” (produzione originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

VENERDI 17

RAPHAEL GUALAZZI

Biglietto 30 euro

SABATO 18

GIOVANNI GUIDI solo/FURIO DI CASTRI “Furious Mingus”

Biglietto 20 euro

DOMENICA 19

MARIA PIA DE VITO “This woman’s work”

Biglietto 20 euro

LUNEDI 20

ORCHESTRA GIOVANILE JAZZ TESTACCIO

Biglietto 15 euro

MARTEDI 21

ROSARIO GIULIANI “Love in translation”

Biglietto 20 euro

MERCOLEDI 22

ROBERTO GATTO “Quartet” e “Imperfect Trio”

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 23

ICP ORCHESTRA featuring HAN BENNINK 80

Biglietto 20 euro

VENERDI 24

FABRIZIO BOSSO/JAVIER GIROTTO “Latin mood”

Biglietto 20 euro

SABATO 25

ALEX BRITTI

Biglietto 35 euro

DOMENICA 26

VINICIO CAPOSSELA “Round one thirtyfive”

Biglietto 40 euro

MERCOLEDI 29

TOMMASO VITTORINI “Grande Elenco Musicisti” (prod.originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 30

MAURO CAMPOBASSO-MAURO MANZONI/ETTORE FIORAVANTI OPUS MAGNUM SEXTET

Biglietto 15 euro

LUGLIO

VENERDÌ 1

I CONCERTI NEL PARCO (produzione originale/prima assoluta)

“LETTERA A PASOLINI” - FRANCESCO MONTANARI - STEFANO DI BATTISTA -

Biglietto 20 euro

SABATO 2

ISRAEL VARELA/RITA MARCOTULLI/ARES TAVOLAZZI in collaborazione con Ambasciata Messicana

Biglietto 20 euro

DOMENICA 3

I CONCERTI NEL PARCO

MARIANGELA D’ABBRACCIO “Napoletana” - (prima assoluta)

Biglietto 20 euro

LUNEDI 4

COSTANZA ALEGIANI & PEPPE SERVILLO + MEJORCHESTRA

"La musica di Kurt Weill”

Biglietto 20 euro

MARTEDI 5

I CONCERTI NEL PARCO

SIMONE CRISTICCHI feat. AMARA - “TORNEREMO ANCORA"-

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 6

ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI TALENTI diretta da PAOLO DAMIANI

AMBROSE AKINMUSIRE

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 7

TIGRAN HAMASYAN 3

Biglietto 20 euro

VENERDI 8

I CONCERTI NEL PARCO

OMAR SOSA E MARIALY PACHECO “MANOS” (data unica in Italia)

Biglietto 20 euro

DOMENICA 10

MIKE STERN BAND feat. DENNIS CHAMBERS

Biglietto 25 euro

LUNEDI 11

MODERN STANDARDS SUPERGROUP

feat. BILLY COBHAM / RANDY BRECKER / BILL EVANS

Biglietto 25 euro

MARTEDI 12

JOHN SCOFIELD “Yankee go home”

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 13

CHRISTIAN MCBRIDE “Inside Straight”

GIOVEDI 14

PAOLO FRESU / RITA MARCOTULLI / JAQUES MORELEMBAUM

Biglietto 25 euro

VENERDI 15

NATE SMITH KINFOLK

Biglietto 25 euro

SABATO 16

CHRISTONE KINGFISH INGRAM

Biglietto 32 euro

DOMENICA 17

ROOSEVELT COLLIER

Biglietto 25 euro

LUNEDI 18

ENRICO RAVA + FRED HERSCH TRIO (unica data italiana)

Biglietto 25 euro

MARTEDI 19

I CONCERTI NEL PARCO

SUZANNE VEGA “AN EVENING WITH SUZANNE VEGA”

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 20

I CONCERTI NEL PARCO

THE BEATBOX “THE BEATLES LIVE AGAIN “ Magical Mistery Story”

Biglietto 25 euro

GIOVEDI 21

MAKAYA MCCRAVEN

Biglietto 25 euro

VENERDI 22

I CONCERTI NEL PARCO

FEDERICO BUFFA “ITALIA MUNDIAL 1982 – 2022”

Biglietto 20 euro

SABATO 23

ENRICO PIERANUNZI/ANTONELLO SALIS (produzione originale/prima assoluta)

Biglietto 20 euro

DOMENICA 24

I CONCERTI NEL PARCO

ORCHESTRA GIOVANILE DI ROMA “CLASSICA BY ZOOMERS”

Biglietto 15 euro

LUNEDI 25

SONS OF KEMET

Biglietto 25 euro

MARTEDI 26

LOUIS COLE

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 27

NUBYA GARCIA

Biglietto 25 euro

GIOVEDI 28

KHALAB

Biglietto 15 euro

VENERDI 29

I CONCERTI NEL PARCO

YAMANDU COSTA e ARMANDINHO “MPB” (Data unica in Italia)

Biglietto 20 euro

SABATO 30

GOGO PENGUIN

Biglietto 25 euro

DOMENICA 31

I CONCERTI NEL PARCO

FEDERICO PALMAROLI “OSHO”

#LEPIÙBELLEFRASI DI OSHO (prod. originale/prima italiana)

Biglietto 20 euro

AGOSTO

LUNEDI 1

JOHN PATITUCCI TRIO

Biglietto 25 euro

MARTEDI 2

I CONCERTI NEL PARCO

SERGIO BERNAL DANCE COMPANY “A NIGHT WITH SERGIO BERNAL”

Biglietto 25 euro

MERCOLEDI 3

I CONCERTI NEL PARCO

BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA “NOVA ERA"-

Biglietto 20 euro

GIOVEDI 4

ENZO AVITABILE & PEPPE SERVILLO

Biglietto 20 euro

VENERDI 5

FABIO CONCATO + Carovana Tabù

Biglietto 30 euro

SABATO 6

PAOLO FRESU “Ferlinghetti”

Biglietto 25 euro

DOMENICA 7

LYDIAN SOUND ORCHESTRA + DAVID MURRAY (produzione.originale / prima assoluta)

Biglietto 20 euro