Rosario Giuliani e Stefano Cantarano in concerto al Festival Jazz Idea

Continua fino al 19 maggio, sempre a ingresso libero, la 3a edizione del Festival “Jazz Idea” del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Protagonisti, come da tradizione, nomi affermati del jazz italiano e internazionale accanto ai giovani talenti provenienti dal Dipartimento Jazz del Conservatorio, che si esibiranno sul palco della bellissima Sala Accademica del Conservatorio, caratterizzata da una delle migliori acustiche al mondo e dal Grande Organo Walcker-Tamburini.

Anche domenica 14 aprile sono previsti due concerti. Alle 18.00 salirà sul palco il Santa Cecilia Saxophones Ensemble diretto da Rosario Giuliani: un ensemble unico è composto dagli studenti del Dipartimento Jazz del “Conservatorio Santa Cecilia di Roma”, sotto la guida del maestro Rosario Giuliani: cinque sassofonisti uniti a una sezione ritmica composta da pianoforte, contrabbasso e batteria per creare un'esperienza musicale coinvolgente e memorabile.

Al centro del concerto sarà eseguita una suite in tre parti, composta da Rosario Giuliani dal titolo "Suite et Poursuite I II III" che offre un viaggio emozionante attraverso una varietà di atmosfere musicali, combinando maestria tecnica con espressione artistica. Nella formazione: Maestro Rosario Giuliani - sax alto, Matteo Fagioli - sax alto, Alessandro Saturno - sax alto, Gianmarco Iaselli - sax tenore, Reuben O. J. Pompei - sax tenore, Patrizio Destriere - sax baritono, Vittorio Esposito - pianoforte, Davide Di Mascio - contrabbasso, Luca Gallo - batteria.

A seguire, il secondo concerto in programma è quello del Rosario Giuliani - Stefano Cantarano Quartet in "Armonie Condivise": Rosario Giuliani e il contrabbassista Stefano Cantarano hanno deciso di unire le forze e realizzare questo progetto, segnando così l'inizio di una nuova collaborazione. Durante la serata presenteranno una selezione di brani originali, condividendo con il pubblico le emozioni, le storie e le visioni che caratterizzano il loro percorso artistico. Accompagnati dal talentuoso pianista Vittorio Solimene e dal batterista russo, ormai residente a Roma, Sasha Mashin, ci guideranno in un viaggio sonoro che spazia tra generi e influenze, dalla tradizione alla sperimentazione. "Armonie Condivise" non è solamente un concerto, ma un'esperienza collettiva a cui tutti sono invitati a partecipare e a celebrare la magia della musica.