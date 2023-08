Rosario Giuliani “Logbook” al Parco del Celio

Prezzo non disponibile

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, presenta, martedi 8 e mercoledì 9 agosto, Rosario Giuliani “Logbook”.

Il talento artistico di Rosario Giuliani può considerarsi ormai affermato e universalmente riconosciuto: generosità, virtuosismo, energia e lirismo sono le sue caratteristiche principali. Sorprendente più che mai in questa nuova avventura, Giuliani, presenta “Logbook”. In questo progetto, Giuliani compone tutti i brani traducendo in musica le emozioni, i luoghi e le istantanee legate a momenti particolari della sua vita e del suo “viaggiare”.

Un percorso sorprendentemente forte ed emozionante, al quale Giuliani si è avvicinato con la cautela di chi è abituato a soppesare ogni gesto, ma con la curiosità che rende grande un artista, costringendolo quasi a una curiosità febbrile e spasmodica verso mondi e orizzonti lontani. Per questo nuovo “viaggio” Giuliani ha scelto musicisti con i quali da tempo esiste una collaborazione feconda: Pietro Lussu al piano, Dario Deidda al basso elettrico e Sasha Mashin alla batteria.

La notevole padronanza strumentale e ritmica unita alla naturale empatia musicale del quartetto favoriscono un costante dialogo creativo, tale da condurre i brani verso direzioni sempre diverse e spesso inaspettate.

Inizio concerti ore 21,30