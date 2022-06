Rosario Giuliani alla Casa del Jazz

Rosario Giuliani, martedi 21 giugno, arriva alla Casa del Jazz con il progetto " Love in Tanslation".

Sul palco con Rosario Giuliani, sax alto, Pietro Lussu, piano, Dario Deidda, basso e Marco Valeri, batteria.“Love in Translation” segna il ritorno di Rosario Giuliani con un disco imperniato sul sentimento più forte e indecifrabile: l’amore.

Fra standard famosi, come “Duke Ellington’s Sound of Love” del grande Charles Mingus, “Love Letters” di Victor Young e Edward Heyman e persino una “Can’t Help Falling in Love” che fu nel repertorio di Elvis Presley, brillano anche dei brani originali, con due sentiti omaggi a due grandi musicisti che purtroppo non sono più fra noi: “Raise Heaven” che Joe Locke ha voluto dedicare a Roy Hargrove e “Tamburo” di Rosario Giuliani per Marco Tamburini.