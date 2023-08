Rosalia De Souza & Quinteto Quente “Saudade”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Jazz& Image, nello scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, venerdì 11 e sabato 12 agosto, Rosalia De Souza Saudade & Quinteto Quente.

Affascinante interprete della Bossa Nova e della musica popolare brasiliana, con una voce definita da molti un perfetto connubio di fascino e magia, sensualità e misticismo. "65 anni della bossa nova. 'Saudade' vuole fare omaggio ai grandi autori e alle grandiose melodie che ci hanno accompagnato in questi anni. Alcuni, purtroppo, ci hanno già lasciato e altri, ancora ci deliziano, come Roberto Menescal o Edu Lobo. Rosalia de Souza e il Quinteto Quente, vogliono ricordarne la memoria.

Il repertorio del concerto spazierà dalla classica “Garota de Ipanema” (Antônio Carlos Jobim) alla moderna Vento Bravo (Edu Lobo). Dolcezza e passionale determinazione sono i tratti distintivi che caratterizzano la personalità poliedrica di Rosàlia De Souza, cantante dalla calda voce jazz, che con il suo fascino latino ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

Partita da Rio de Janeiro, distretto di Nilopolis, Rosàlia vive in Italia dall’88. La voce di Rosalia morbida e vellutata è particolarmente adatta alla Bossa Nova e si intreccia agli strumenti, creando un’atmosfera nostalgica e avvolgente. Ha cantato con numerosi musicisti brasiliani, nei più importanti locali della Capitale e del mondo, contribuendo alla conoscenza internazionale della Bossa Nova. Fra i suoi ultimi lavori, Tempo (2018), Inspirada (2022). Il sentimento che ispira la sua musica è la Saudade che in portoghese significa desiderio, rimpianto.

Foto da Facebook @JazzImage