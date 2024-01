Rooftops and yellow moon

Venerdi 9 febbraio alle 21, Salagnini ha il piacer di ospitare Alessandro Gwis in trio con Rooftops and the Yellow Moon” il suo nuovo bellissimo album che da continuità, dopo il precedente lavoro “Alessandro Gwis” e “#2” all'illuminata presenza nel panorama musicale nazionale di questo versatile ed eclettico pianista.

Questo nuovo progetto che possiamo definire un diario sonoro, una raccolta di idee, appunti, emozioni e suggestioni musicali che hanno accompagnato Gwis in questi anni, è un vero e proprio viaggio musicale che ha voluto ancora percorrere in compagnia di alcuni tra i più intimi amici e collaboratori artistici, Pierpaolo Ranieri (Basso), Marco Rovinelli (Batteria), Michele Rabbia (Percussioni) e Luca Pirozzi al basso.

Nel concerto del 9 in Salagnini, sempre a confermare la sua disponibilità ai diversi moduli interpretativi, questo viaggio sui tetti, sotto la luna, ce lo proporrà in Trio con Marco Rovinelli alla batteria e Luca Pirozzi al basso. La sua musica, permeata da una vena malinconica ma spavalda, è un contenitore dove si frulla ciò che è puro e ciò che è contaminato: la musica latina con le sue mille sfumature, l’elettronica, il rock, la scrittura per la danza, l’improvvisazione, la tradizione classica europea; il tutto pensando al jazz come ad una linea guida, quasi una linea di gesso, a volte marcata, altre volte accennata o appena visibile.

E’ una musica che nasce da una grande libertà artistica, la stessa che ha portato il pianista a collaborare, negli anni, con gli Aires Tango (di cui è membro fondatore) come con moltissimi altri musicisti, tra cui ricordiamo Antonello Salis, Roberto Gatto, Ralph Towner, Enrico Rava, Paul McCandless, ma anche Gegè Telesforo, Peppe Servillo e diversi artisti della musica pop, tra cui Samuele Bersani e Gianni Morandi. I viaggi e i concerti, negli anni, si sono moltiplicati e le tracce che hanno lasciato si trovano nelle composizioni di Alessandro Gwis, caratterizzate da atmosfere sonore incalzanti, struggenti, evocative, mai prevedibili.