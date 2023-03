Ron Morelli, Limited Series di Codalunga a W Rome

Proseguono al W Rome le Limited Series, gli eventi curati da Codalunga, il progetto in continua evoluzione di Nico Vascellari, nato nel 2005 nello studio dell’artista a Vittorio Veneto per poi diffondersi in Italia e all’estero, ospitando mostre, performance e progetti sperimentali di altri artisti.

L'obiettivo delle Limited Series è proprio quello di offrire a un pubblico più ampio e diversificato l’esperienza della produzione contemporanea di musica, arte, design e video, consentendo alle voci più innovative e sperimentali di raccontare storie e condividere prospettive interagendo con gli ospiti. W Hotels è sinonimo di energia, musica, moda e design, un luogo dove la collaborazione con Codalunga consente di consolidare il legame con la cultura e la comunità artistica che sta plasmando il presente e il futuro di Roma.

Si tratta di eventi unici nel loro genere, che danno voce a diverse culture e sottoculture, che ben si integrano tra gli ambienti vibranti di energia e colore del W Rome. Gli appuntamenti con musica dal vivo e DJ set, proiezioni, talk e performance portano la spontaneità e l'imprevedibilità dell’espressione artistica dal vivo a diretto contatto con il pubblico. Ogni appuntamento è diverso dagli altri: cambia il tema, cambia l’artista, cambia la performance, cambia il mood, sempre con un effetto sorpresa d’eccezione.

Il prossimo evento sarà il 12 marzo, dalle ore 12:00 alle 17:00, presso il W Lounge di W Rome e vedrà come protagonista Ron Morelli, ??artista e produttore techno experimental. La sua musica, così come ciò che realizza con la sua etichetta L.I.E.S., rivolge un approccio nichilista e punk alla techno e all’house.

L’evento è gratuito su prenotazione attraverso questo sito: Eventribe Codalunga x W

Le Limited Series proseguono con altri due appuntamenti in calendario fino a maggio:

15/04/23 - Silvia Calderoni

06/05/23 - Cora Novoa

Il 15 aprile, dalle ore 12 alle 17, il programma continua con Silvia Calderoni, artista poliedrica e performer attiva tra teatro, cinema e arte. Il 6 maggio, dalle ore 12 alle 17, l’ultima Techno Matinée vedrà protagonista Cora Novoa, produttrice, creative director e ricercatrice il cui lavoro esplora l’intersezione tra arte e tecnologia.