Romics Gran Galà del Doppiaggio 2024

In occasione della XXXII° edizione di Romics, dal 4 al 7 aprile a Fiera Roma, si celebrerà la diciannovesima edizione del Romics Gran Galà del Doppiaggio, la festa che conferisce premi e riconoscimenti ai migliori doppiatori italiani, protagonisti di produzioni cinematografiche e televisive nazionali e internazionali.

Verranno consegnati i premi alla carriera a grandi doppiatori per le categorie: Premio alla Carriera Maschile e Femminile, il Premio Andrea Quartana, il Premio Ferruccio Amendola, Premio Vittorio De Angelis, il Premio Miglior Assistente di doppiaggio, il Premio Miglior Fonico di doppiaggio e il Premio Vocine del futuro.

Il Premio alla Carriera Maschile andrà a Oliviero Dinelli, attore e doppiatore italiano; ha lavorato in teatro, televisione e radio per poi avvicinarsi e innamorarsi del doppiaggio negli anni ’70. Ha interpretato moltissimi personaggi e prestato la voce ad attori di prestigio, tra cui Rowan Atkinson, Bruce Spence, David Paymer e James Hong.

Roberta Greganti si aggiudica il Premio alla Carriera Femminile: rinomata doppiatrice italiana, celebre per le sue brillanti interpretazioni vocali, ha dato voce a numerosi personaggi, tra cui Helen McCrory in Peaky Blinders e Katherine Mayfair in Desperate Housewives e doppiato talentuose attrici come Julianne Moore e Emma Thompson.

Il Premio Andrea Quartana andrà a Martina Felli, voce di personaggi come Pieck Finger in L'Attacco dei Giganti, Himiko Toga in My Hero Academia e Najimi Osana in Komi Can't Communicate. Ha doppiato attrici come Ashley Rickards in Awkward - Diario di una Nerd Superstar e Katherine Langford in Tredici, oltre a Jessica Henwick in vari film. Nel mondo dei videogiochi è conosciuta per essere la voce di Aloy in Horizon Zero Dawn e Zelda in The Legend of Zelda.

Il Premio Ferruccio Amendola va a Gabriele Sabatini, classe 1979 e figlio d’arte, debutta a teatro nel 1996 e a proseguire la carriera teatrale fino ad affiancarla a quella del doppiaggio nel 2000. Ha doppiato grandi nomi, tra cui Oscar Isaac, Frederick Schmidt, Alessandro Nivola, Riz Ahmed.

Gianni Galassi vince il Premio Vittorio De Angelis: dialoghista e direttore di doppiaggio attivo nel campo della localizzazione audiovisiva dal 1981. Specializzato nel doppiaggio di film d'autore, ha collaborato con registi rinomati come François Truffaut, Pedro Almodòvar, e molti altri. Ha ricevuto premi per il suo lavoro su film come Goodbye, Lenin! e Le invasioni barbariche, e ha contribuito al successo di serie TV come Downton Abbey e ER, Medici in prima linea.

Il Premio come Miglior Assistente di Doppiaggio va a Roberta Schiavon, quello per Miglior Fonico di Doppiaggio a Carlo Ricotta. Il Premio Vocine del futuro sarà assegnato a: Gabriele Piancatelli, Francesco Raffaeli, Sofia Fronzi.

La Giuria di Qualità, composta da importanti personalità del mondo del doppiaggio, in occasione del Romics Gran Galà del Doppiaggio decreterà anche i vincitori delle sette categorie in concorso per: Miglior Doppiaggio di Film d’Animazione, Miglior Doppiaggio di Film, Miglior Doppiaggio di Serie Tv, Miglior Voce Femminile e Maschile di un Cartone Animato, Miglior Voce Femminile e Maschile.

Il Romics Gran Galà del Doppiaggio, condotto da Perla Liberatori e Stefano Brusa, si terrà sabato 6 aprile 2024 alle ore 17.30 presso il Padiglione 8 – Sala Grandi Eventi e Proiezioni.