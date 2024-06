Romeo e Giulietta, teatro in riva al mare

Al Castello di Santa Severa, sabato 15 giugno, alle 18, va in scena "Romeo e Giulietta". Si tratta di uno spettacolo teatrale con postazioni itineranti dove il pubblico viene guidato alla scoperta della messa in scena della celebre tragedia di Shakespeare.

L’immortale capolavoro di W. Shakespeare è una delle più grandi e sofferte storie d’amore della letteratura di tutti i tempi. Romeo e Giulietta sono i sentimenti uccisi dai compromessi sociali, il rimpianto per la purezza che il diventare adulti ci ha fatto dimenticare, l’amore che nessuno è riuscito a vivere. Essi incarnano un mito, quello della tragedia del dolore innocente con le implicazioni ideologiche che comporta. E incarnano e continueranno ad incarnare il mito dell’unione tra Amore e Morte.

Controtempo Theatre propone lo spettacolo in versione itinerante. Il pubblico ha la sensazione di immergersi nel percorso dei due innamorati ritrovandosi in un vortice di emozioni da vivere con passione e verità. Le scene, l’interpretazione, i luoghi scelti, gli effetti, le musiche rendono intenso lo spettacolo che si svolge a stretto contatto con le spettatrici e gli spettatori che non hanno sedute ma si spostano nei vari angoli del sito scelto per la rappresentazione sentendosi così parte integrante dell’opera.

Le rappresentazioni sono messe in scena dalla Compagnia Controtempo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento capienza.