Rome Wine Expo 2024

Dopo il successo della II edizione, è in arrivo il 2, 3 e 4 marzo 2024 la III edizione di Rome Wine Expo, il grande evento del vino di Roma, che promuove la cultura della qualità nella Capitale, organizzato dall'agenzia Riserva Grande presso il Grand Hotel Palatino di Roma.

Dal 2012 Riserva Grande firma con successo una serie di eventi dedicati alla valorizzazione dei grandi territori del vino italiano, con un focus particolare sui terroir d'eccellenza. Tra le rassegne più rinomate ricordiamo:

Sangiovese Purosangue (15 edizioni, in collaborazione con Enoclub Siena): un appuntamento imperdibile per gli amanti del Sangiovese, dove degustare le migliori etichette provenienti da tutta Italia. Nebbiolo Nel Cuore (10 edizioni): un'immersione completa nel mondo del Nebbiolo, con degustazioni, masterclass e incontri con i produttori. Beviamoci Sud a Roma (6 edizioni): un viaggio enologico alla scoperta delle eccellenze vitivinicole del Sud Italia. Taste Alto Piemonte (2 edizioni): un focus sulle eccellenze vitivinicole dell'Alto Piemonte, con degustazioni di vini pregiati e visite alle cantine. Rome Wine Expo (2 edizioni): una grande kermesse dedicata al vino italiano e internazionale, con la partecipazione di centinaia di espositori e migliaia di visitatori.

Il progetto Rome Wine Expo

Riserva Grande ha ideato e realizzato RWE con la ferma convinzione che Roma, centro nevralgico del vino italiano, meriti anche una manifestazione di respiro internazionale. Un evento ideato per coinvolgere un pubblico eterogeneo: appassionati e conoscitori, ma anche professionisti del settore, come addetti stampa, operatori HoReCa, mediatori commerciali e buyers da tutto il mondo.

“Come d'abitudine l'evento vedrà la partecipazione di produttori di vino da tutta Italia, ma il nostro intento è anche quello di portare produttori dall'estero - Commenta Marco Cum, il titolare di Riserva Grande - Novità assoluta: per la prima volta a Roma verranno presentati, in collaborazione con la Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, i più grandi vini di questo territorio, enclave iberica che si distingue per vini di eccezionale storicità e di rara finezza espressiva. Non mancherà una selezione di grandi vini della Georgia e della Francia. Le masterclass, come sempre, costituiranno un punto di forza dell'evento, con due seminari dedicati alla Francia: Champagne e Borgogna. Inoltre, avremo una masterclass eccezionale dedicata ai più grandi vini della Catalogna e, in collaborazione con il Consorzio di Spoleto Montefalco, una masterclass dedicata all'evoluzione del Trebbiano Spoletino. Altre masterclass dedicate ai vini italiani: un approfondimento delle sottozone dei territori della Valpolicella, con un focus sull’Amarone e una doppia verticale e comparativa dei vini di Emiliano Fini. L'Evento è aperto a tutti, operatori del settore, appassionati wine-lovers e sommelier in primis. Meeting e business, networking professionali, tradizioni, sorrisi, emozioni, tutto questo è Rome Wine Expo".