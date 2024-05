Un mondo di videogiochi a Cinecittà World

A Cinecittà World arriva un imperdibile weekend, tre giorni dedicati ai videogiochi per tutti gli appassionati e non solo: al via Rome Videogame World, l'atteso evento che raccoglie l’esperienza del pluriennale festival Rome Videogame Lab.

Rome Videogame World: il programma

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio bambini, ragazzi, genitori ed appassionati potranno mettersi alla prova nello Spazio Eventi di Cinecittà World con le postazioni di cabinati originali di Arcade Story, tra cui Taiko No Tatsujin, Pac Man, Donkey Kong, e i laboratori Minecraft dove i partecipanti dagli 8 anni in su verranno proiettati in ambientazioni game-based learning e project-based learning.

Sarà inoltre possibile provare un'esperienza unica con una corsa nel mondo reale sulle piste di Mario Kart e, per chi cerca emozioni forti, affinare le proprie abilità di guida in un contesto sicuro e controllato con i simulatori di guida.

Ma non finisce qui! Sabato 25 maggio alle ore 17.00 al PalaStudio lo show “Moviemania” dedicherà un tributo musicale in chiave rock alle più belle colonne sonore della storia del cinema con un’incursione nel mondo dei videogiochi. Un’ora di spettacolo con Star Wars, Ritorno al futuro, Terminator, Avengers, Iron Man, Transformers, Ghostbusters e tanto altro ancora.

Domenica 26 maggio, nella Cinecittà Street, le armature giganti Hulk Buster, Warhammer e Bumble Bee di Wasama Creative Factory vi proietteranno in un mondo fantastico, interagendo in un walking show con il pubblico.

Informazioni utili

Rome Videogame World vi aspetta numerosi per un imperdibile weekend dedicato agli appassionati di videogiochi e tante sorprese per ragazzi e bambini. Per partecipare basterà acquistare il vostro biglietto al prezzo speciale di 19 euro con il promocode VIDEOGAME sul sito https://www.cinecittaworld.it/it/vendita/biglietti?coupon=videogame.

Il prezzo include, oltre ai videogiochi, tutte le attrazioni di Cinecittà World e Roma World.

Rome Videogame World è realizzato con la produzione esecutiva di Q Academy e con il supporto tecnico di Acer. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@romevideogamelab.it o visitare il sito web cinecittaworld.it.